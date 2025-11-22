Moritz Pleßmann , Manfred Sedlbauer 22.11.2025 • 19:43 Uhr Karim Adeyemi trifft gegen den VfB Stuttgart spät. Sein Jubel sorgt für fragende Gesichter - auch bei seinem Trainer.

Was hatte dieser Jubel zu bedeuten? Nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:2 gegen den VfB Stuttgart machte BVB-Star Karim Adeyemi eine Geste mit seiner rechten Hand, die für Rätselraten sorgte.

Er formte mit den Fingern augenscheinlich einen Mund und machte eine Art „Bla-Bla-Bla-Geste”. Möglicherweise die Botschaft an seine Kritiker, doch lieber zu verstummen. Aber worum es sich genau handelte, ist offen.

BVB: Kovac kann Adeyemi-Jubel nicht erklären

Trainer Niko Kovac kannte die Hintergründe der Geste jedenfalls nicht: „Ich weiß nicht, was er damit sagen wollte. Da müssen sie ihn fragen“, sagte Kovac nach der Partie bei DAZN und legte den Fokus lieber auf das erzielte Tor: „Ich freu mich für den Jungen. Er hat das richtig gut gemacht.“

Der Treffer reichte dem BVB aber nicht zum Sieg. Weil Deniz Undav in der Nachspielzeit seinen dritten Treffer erzielte, kamen die Dortmunder nicht über ein 3:3 hinaus.

Wirbel um Strafbefehl gegen Adeyemi

Eine naheliegende Erklärung für Adeyemis Geste dürfte der mediale Wirbel sein, für den der BVB-Star zuletzt gesorgt hatte.

Gegen Adeyemi war ein Strafbefehl wegen illegalen Waffenbesitzes ergangen, der Nationalspieler musste eine Geldstrafe in Höhe von 450.000 Euro (60 Tagessätze à 7.500 Euro) zahlen.

Das Vergehen, welches sich um das Bestellen einer „Mystery-Box“, die Waffen enthalten haben soll, dreht, sorgt seit Tagen für Aufregung - auch, weil immer wieder neue Details ans Licht kommen.

Der BVB betonte auch am Samstag noch einmal, dass man mit Adeyemi gesprochen habe und seiner Erklärung glaube. Der Offensivspieler hatte auch öffentlich um Entschuldigung gebeten.

Kobel nimmt Adeyemi in Schutz

Gregor Kobel nahm seinen Teamkollegen in der Mixed-Zone in Schutz: „Wir kennen ihn alle, er ist ein Top-Typ. So wie die Story war, ist es natürlich unglücklich für ihn, er hat super Pech gehabt.“