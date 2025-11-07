BVB-Trainer Kovac erwartet "heißen Tanz" in Hamburg

SID 07.11.2025 • 13:43 Uhr Es ist das sechste Auswärtsspiel binnen drei Wochen - Niko Kovac will mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause.

Trainer Niko Kovac hat die Spieler von Borussia Dortmund im Vorfeld des sechsten Auswärtsspiels innerhalb dreier kräftezehrender Wochen vor dem Gegner gewarnt.

Es sei wichtig, „nach dem Champions-League-Spiel mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause zu gehen“, sagte Kovac vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Aufsteiger Hamburger SV: „Aber es wird sehr intensiv und schwierig. Uns erwartet ein heißer Tanz. Wir haben weniger als 72 Stunden Erholung und müssen von der ersten Sekunde an da sein.“

Kovac zieht Lehren aus City-Pleite

Am Mittwoch hatte der BVB in der Königsklasse bei Manchester City beim 1:4 eine klare Niederlage kassiert. Das englische Spitzenteam mit dem Doppeltorschützen Phil Foden und dem früheren Dortmunder Erling Haaland hatte Dortmund klar die Grenzen aufgezeigt.

Insbesondere die „Passqualität“ des Gegners sei „sehr viel besser“ gewesen, sagte Kovac und meinte damit „Schärfe, Genauigkeit, Annahme und Mitnahme“. Der Schlüssel zum Erfolg sei „Wiederholung“, denn „je weiter man nach oben kommt, desto mehr ist das Detail von entscheidender Bedeutung“.

Brandt-Einsatz noch offen

Ob Julian Brandt in Hamburg dabei ist, werde das Abschlusstraining am Freitag zeigen. Ramy Bensebaini habe leichte Beschwerden am Rücken, dafür sei Niklas Süle wieder einsatzfähig.