Ein Brustlöser für einen Bayern-Star

Stefan Kumberger 01.11.2025 • 21:36 Uhr Der FC Bayern setzt mit dem Sieg gegen Bayer Leverkusen ein weiteres Ausrufezeichen. Ein Sorgenkind blüht endlich auf. Die SPORT1-Einzelkritik.

Der FC Bayern hat durch einen Statement-Sieg gegen Bayer Leverkusen den 15. Pflichtsieg in Folge gefeiert und damit seinen Europarekord weiter ausgebaut. Und das, obwohl Trainer Vincent Kompany mit sieben Änderungen in der Startelf für eine große Überraschung gesorgt hat.

Doch der zweite Anzug der Münchner bewies, dass auch er jederzeit von Beginn an auflaufen kann. Selbst der oft gescholtene Neuzugang Nicolas Jackson bewies, dass er beim FC Bayern langsam angekommen ist. SPORT1 hat die Einzelkritik zum Spiel.

FC Bayern - Bayer Leverkusen: Einzelkritik und Noten

MANUEL NEUER: Dürfte wohl selbst überrascht gewesen sein, dass ihn die Gäste aus Leverkusen an diesem Samstagabend so gar nicht forderten. Kam im zweiten Spielabschnitt nicht nur bei eigenen Standards nach draußen, sondern war auch während des laufenden Spiels an der Mittellinie zu finden. Dürfte sich freuen, dass es gegen PSG am Dienstag wieder mehr zu tun geben wird. In Erinnerung bleibt eigentlich nur seine Faustabwehr gegen Kofane nach 80 Minuten. SPORT1-Note: 2

TOM BISCHOF: Bekam den Job als linker Außenverteidiger zugeteilt. Ging engagiert in die Partie, großen Einfluss konnte er zunächst aber nicht nehmen. Das gelang ihm erst, als er das Spiel in der 25. Minute schnell machte und Gnabry mit einem Weltklasse-Pass auf die Reise schickte. Dieser traf zum 1:0. Konnte vor allem mit Ball am Fuß überzeugen, beim Stellungsspiel haperte es teilweise. Trotzdem eine insgesamt sehr ordentliche Leistung. SPORT1-Note: 2,5

JONATHAN TAH: Hatte gegenüber Echeverri und Schick einen Nachteil in Sachen Geschwindigkeit, machte diesen aber durch konzentrierte Zweikampfführung und sein Stellungsspiel wieder wett. Dem Nationalspieler fehlte in der zweiten Halbzeit fast komplett die Beschäftigung. Wachsam zu bleiben, dürfte für ihn die größte Herausforderung gewesen sein. SPORT1-Note: 2

MINJAE KIM: Durfte wie in Gladbach wieder die vollen 90 Minuten auf dem Platz absolvieren – angesichts der Stärke von Dayot Upamecano dürfte daraus aber kein nachhaltiger Trend werden. Auch weil der Koreaner nicht fehlerfrei unterwegs war. So mancher Pass landete nicht dort, wo er hinsollte. Solche Dinge blieben aber allesamt folgenlos. SPORT1-Note: 3,5

KONRAD LAIMER: An diesem Abend weniger giftiger unterwegs als sonst, das war gegen diese Werkself aber auch nicht nötig. Seine Flanke auf Jackson, die der zum zweiten Bayern-Tor verwertete, war nah an der Perfektion. Absolvierte bis zu seiner Auswechslung in der 75. Minute routiniert sein Programm. Bekam dann von einigen Fans sogar stehende Ovationen. SPORT1-Note: 2

JOSHUA KIMMICH: Gab neben Goretzka eher den offensiveren Sechser-Part und setzte in der ersten Halbzeit mit seinen langen Bällen vor allem Karl in Szene. Verdiente sich als ruhiger Organisator die ganze Partie über ein Fleißbildchen – große Glanzmomente musste er dafür allerdings nicht bieten. Schaltete wie die gesamte Bayern-Mannschaft einen Gang herunter und fungierte als Chef-Verwalter des Ergebnisses. SPORT1-Note: 2

LEON GORETZKA: Hatte zu Beginn des Spiels eine Art Zwitter-Position inne. Eigentlich stand er als Sechser auf dem Platz, rutschte aber gerne nach links hinten, wenn sich Bischof nach vorne wagte. Spielte sich mit ein paar guten Zweikämpfen in den Fokus, musste sich aber auch lautstarke Kritik von Tah gefallen lassen, als er den Leverkusenern zu viel Platz ließ (74. Minute). SPORT1-Note: 3

SERGE GNABRY: Präsentierte sich zu Spielbeginn deutlich harmloser als bei seinen bisherigen Einsätzen in dieser Saison. Nutzte Bischofs guten Pass aber eiskalt zur 1:0-Führung der Bayern – so nervenstark war er nicht immer. Gönnte sich anschließend eine Schaffenspause. Angesichts der Leverkusener Schwäche wäre da vielleicht noch mehr für ihn drin gewesen. Wurde in der 59. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 2

RAPHAEL GUERREIRO: Hätte all seine Kreativität auf der Zehnerposition ausleben können, blieb in den ersten 45 Minuten aber hinter den Erwartungen zurück – auch wenn sein Ball in die Mitte zum Eigentor durch Badé führte (44. Minute). Bekam in der dichten Abwehrreihe nicht sonderlich viel Platz, versuchte es aber dann doch immer wieder auf engstem Raum und verlor sich im klein-klein. Engagement konnte man ihm aber nicht absprechen. Wurde in der 79. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

LENNART KARL: Der Youngster bekam die nächste Gelegenheit – diesmal auf der rechten Außenbahn. Versuchte auch gleich in der 8. Minute, den nächsten Zaubertreffer zu erzielen, sein Schuss fiel aber zu harmlos aus. Auch die zweite bayerische Chance hatte er (15. Minute). Spielte wie immer frech auf, leistete sich aber auch seine schwachen Momente. Wurde in der 59. Minute ausgetauscht. SPORT1-Note: 3

NICOLAS JACKSON: Tauchte in der ersten halben Stunde etwas unter, erlebte mit seinem Tor zum 2:0 aber vielleicht einen richtigen Brustlöser-Moment, indem er die Flanke von Laimer perfekt ins Netz köpfte. In der Folge war er jedenfalls deutlich auffälliger, auch wenn nicht alles gelingen wollte. In der 59. Minute wurde er für Kane ausgewechselt. SPORT1-Note: 2

HARRY KANE: Durfte ab der 59. Minute für Jackson ran. Fügte sich ohne große Probleme ins Spiel seiner Mannschaft ein – auch weil die Partie zu diesem Zeitpunkt schon entschieden war. Ließ sein Können ab und an aufblitzen und ließ sich auch gerne mal tief fallen, Großchancen hatte er aber keine. SPORT1-Note: 3

LUIS DÍAZ: Kam in der 59. Minute für Gnabry ins Spiel. Fiel wieder als fleißiger Arbeiter auf, hielt sich mit großen Offensivaktionen aber weitgehend zurück. Wenn er einmal aggressiv nach vorne schob, bescherte er den Gästen Probleme. SPORT1-Note: 3

MICHAEL OLISE: Wurde in der 59. Minute für Karl in die Partie gebracht und ersetzte den 17-Jährigen positionsgetreu. Versuchte es mit ein paar Tricks, der letzte Zug und die feste Entschlossenheit fehlten ihm an diesem Abend allerdings. War sichtlich im Ruhemodus unterwegs. SPORT1-Note: 4

SACHA BOEY: Wurde in der 75. Minute für Laimer eingewechselt. SPORT1-Note: ohne Bewertung