Emotionales Wiedersehen für Dennis Diekmeier

Reinhard Franke 08.11.2025 • 09:44 Uhr HSV-Fanliebling Dennis Diekmeier kehrt in das Volksparkstadion zurück. Es geht um eine Herzensangelegenheit - den Kampf gegen Krebs.

Es ist ein ganz besonderes Wiedersehen im Volksparkstadion. Dennis Diekmeier spielte von 2010 bis 2018 für den Hamburger SV. Am Samstag kehrt der 36-Jährige an den Ort zurück, an dem er einst zum Fanliebling wurde – doch diesmal steht nicht der Fußball im Mittelpunkt, sondern eine ernste Angelegenheit.

Gemeinsam mit Ehefrau Dana engagiert sich der frühere HSV-Profi beim Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund (Samstag, 15:30 Uhr im LIVETICKER) für die Krebs-Selbsthilfeorganisation „yeswecan!cer".

Unter dem Motto „Vorsorge kann Leben retten“ wollen die Diekmeiers gemeinsam mit dem HSV ein starkes Zeichen setzen – im Kampf gegen den Krebs, der ihre Familie so schwer getroffen hat.

Diekmeier: „Unterstützen wir zu 100 Prozent“

„Wir finden die Aktion vom HSV, der HanseMerkur und ‚yeswecan!cer‘ einfach mega! Das unterstützen wir zu 100 Prozent. Es ist so wichtig, regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen – nur so kann man frühzeitig etwas entdecken und rechtzeitig handeln“, sagt Dennis Diekmeier zu SPORT1.

„Da wir selbst als Familie in einer solchen Situation sind, liegt uns das Thema besonders am Herzen“, betont der frühere HSV-Profi. „Wir möchten mit unserer Spendenaktion zusätzlich darauf aufmerksam machen und anderen Menschen helfen, die gerade Ähnliches durchmachen. Jeder Beitrag zählt – gemeinsam können wir wirklich etwas bewegen.“

Hamburg bleibt ein Stück Heimat

Hamburg bedeutet der Familie noch immer sehr viel: „Hamburg war für uns immer mehr als nur eine Station. Hier haben wir Freunde fürs Leben gefunden – und jetzt spüren wir, dass die Stadt hinter uns steht“, erzählt Dennis Diekmeier.

Die Diekmeiers reisten bereits am Freitag aus Sandhausen an. Am Samstag folgt ein emotionaler Stadionbesuch: In Niendorf hatte die Familie viele glückliche Jahre – dort wurde Delani eingeschult, dort wuchs Sohn Dion (11) auf.

Dana Diekmeier spürt die Nähe zu all den Erinnerungen besonders: „Es fühlt sich an, als wären wir nie wirklich weg gewesen“, sagt Dana Diekmeier zu SPORT1. „Hamburg ist und bleibt ein Teil unserer Familie – und jetzt kehren wir mit einer wichtigen Botschaft zurück.“

Diekmeiers Tochter verfolgt das Spiel zu Hause

Delani selbst kann bei der Aktion nicht dabei sein. Die 14-Jährige, deren Überlebenschancen laut Ärzten bei nur fünf Prozent liegen, wird die Szene vor dem Fernseher verfolgen – das Risiko ist zu groß.

Sohn Dion begleitet seine Eltern ins Stadion – als Symbol für Hoffnung, Zusammenhalt und Mut.