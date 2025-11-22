FC Bayern: Abwehr-Star feiert Comeback nach acht Monaten

Christopher Mallmann 22.11.2025 • 17:33 Uhr Bayern-Verteidiger Hiroki Ito steht nach langer Verletzungspause wieder auf dem Feld. Der Japaner wird gegen Freiburg eingewechselt.

Bayern-Verteidiger Hiroki Ito hat sein Comeback nach langer Verletzungspause gefeiert.

Der Japaner wurde beim Kantersieg in der Liga gegen den SC Freiburg (6:2) für Aleksandar Pavlovic eingewechselt (83.) und stand damit erstmals seit Ende März wieder auf dem Feld.

Ito war im Sommer 2024 vom VfB Stuttgart zum FC Bayern gewechselt, absolvierte seitdem aber nur sechs Pflichtspiele (ein Tor).