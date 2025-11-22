FC Bayern: Abwehr-Star feiert Comeback nach acht Monaten

Bayern-Verteidiger Hiroki Ito hat sein Comeback nach langer Verletzungspause gefeiert.
Bayern-Star feiert Comeback
Bayern-Verteidiger Hiroki Ito steht nach langer Verletzungspause wieder auf dem Feld. Der Japaner wird gegen Freiburg eingewechselt.
Der Japaner wurde beim Kantersieg in der Liga gegen den SC Freiburg (6:2) für Aleksandar Pavlovic eingewechselt (83.) und stand damit erstmals seit Ende März wieder auf dem Feld.
Ito war im Sommer 2024 vom VfB Stuttgart zum FC Bayern gewechselt, absolvierte seitdem aber nur sechs Pflichtspiele (ein Tor).
Der 26-Jährige zog sich im Juli 2024 den ersten Mittelfußbruch zu, im Juli 2025 folgte der zweite.