FC Bayern: Drei Stars fehlen im Teamtraining

Felix Kunkel 20.11.2025 • 16:26 Uhr Der FC Bayern bereitet sich auf das Bundesliga-Spiel gegen Freiburg vor. Zwei Tage vor dem Duell fehlt jedoch ein Trio im Mannschaftstraining.

Manuel Neuer hat am Donnerstag erneut im Training des FC Bayern gefehlt. Der Kapitän der Münchner kämpft mit den Nachwirkungen eines Magen-Darm-Infekts und muss deshalb kürzer treten. Das gab der Rekordmeister offiziell bekannt.

Ob sein Einsatz im kommenden Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den SC Freiburg auf der Kippe steht, ist offen. Sollte der Schlussmann des Rekordmeisters nicht spielen können, müsste Ersatzmann Jonas Urbig einspringen.

Kimmich und Gnabry trainieren individuell

Derweil begrüßte Trainer Vincent Kompany am Donnerstag die aus der Länderspielpause zurückgekehrten Nationalspieler wieder im Teamtraining. Während auch die Langzeitverletzten Hiroki Ito und Alphonso Davies erneut mitwirkten, trainierten Joshua Kimmich und Serge Gnabry „aufgrund von Belastungssteuerung“ lediglich individuell.

Kimmich hatte wegen einer Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk die Partie der deutschen Nationalmannschaft in Luxemburg (2:0) verpasst, im Anschluss gegen die Slowakei (6:0) aber wieder gespielt.