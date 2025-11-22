FC Bayern: Fans beleidigen 1860-Präsident mit Banner

Raphael Weber , Maximilian Lotz , Stefan Kumberger 22.11.2025 • 17:24 Uhr Nach einer Beschwerde vom Boss des Lokalrivalen 1860 München schlagen Fans des FC Bayern zurück und teilen ihrerseits aus.

Fans des FC Bayern haben mit einem beleidigenden Banner gegen 1860-Präsident Gernot Mang ausgeteilt.

Beim Bundesligaspiel des Rekordmeisters gegen den SC Freiburg (Endstand: 6:2) entrollten Anhänger in der Südkurve in der 2. Halbzeit zwei Spruchbänder mit der Aufschrift: „Respekt muss Mang sich verdienen, du H****sohn.“

FC Bayern: Südkurve teilt gegen 1860-Präsident aus

Das Wort „Mang“, im Wortwitz statt „man“ benutzt, war dabei ebenso im Löwen-Blau geschrieben wie die Beleidigung - eine deutliche Attacke gegen den Boss des Lokalrivalen, der zuletzt mit einer Beschwerde über Bayern-Präsident Herbert Hainer für Wirbel gesorgt hatte.

Auf einer Veranstaltung der Münchner Abendzeitung berichtete Mang vom Treffen mit Hainer bei einem Event des Bayerischen Fußballverbandes und beschwerte sich über das Verhalten seines Amtskollegen.

1860-Präsident beschwert sich über Bayern-Boss Hainer

„Am Schluss kam auch der Herr Hainer. Ich habe mich kurz vorgestellt und er sagte: ‚Und wer sind Sie? Von Sechzig? Und was machen Sie da?‘“, berichtete Mang. Er habe dann erwidert: „Genau das gleiche wie Sie, ich bin der Präsident vom e.V.“

Hainers Unwissen sorgte bei Mang offensichtlich für Verärgerung, wie er nun durchblicken ließ: „Ich würde sagen, dass man aus Respekt schon wissen sollte, wen man gegenüber hat. Alle anderen haben das gewusst.“

Doch damit nicht genug: Die Art und Weise, wie Hainer die versammelte Runde von Vertretern bayerischer Profiklubs verließ, stieß beim TSV-Präsidenten ebenfalls nicht auf Gegenliebe: „Dann hat sich Hainer noch von allen verabschiedet, dass er jetzt nach Paris zur Champions League müsse und drückte das allen anderen Vereinen rein. Da haben wir uns nur angeschaut und den Kopf geschüttelt.“

Entsprechend deutlich fiel das Fazit von Mang, der vor seinem Antritt beim TSV im Profifußball noch nicht in Erscheinung getreten war, zur Begegnung mit Hainer aus: „Das zeigt wieder: Ein bisschen Demut würde diesem Verein guttun.“

FC Bayern: Hainer wundert sich über Attacke

Hainer zeigte sich wiederum zuletzt auf SPORT1-Nachfrage überrascht von der Kritik seines Amtskollegen bei den Löwen.

„Ehrlich gesagt verstehe ich das überhaupt nicht. Ich bin hingegangen und habe ihn begrüßt, aber ich kannte ihn halt leider nicht“, gestand der FCB-Boss am Donnerstag am Rande eines Pressetermins in der Allianz Arena. Eine weitere kleine Stichelei konnte sich Hainer dann aber schmunzelnd auch nicht verkneifen: „Es ist ja nicht so, dass bei Sechzig ein Präsident 25 Jahre da ist.“

Tatsächlich hatte Mang den Posten beim Drittligisten erst im Juli übernommen, was Hainer offenbar nicht wusste. In den vergangenen Jahren gab es zudem viele Wechsel in der Führungsetage der Löwen.

Respektlos? „Wenn er das so aufgefasst hat, dann ist das seine Meinung“

„Ich habe ihn begrüßt und gefragt, von welchem Klub er kommt. Dann hat er gesagt: von Sechzig. Dann habe ich gesagt: Was machen Sie da? Dann hat er mir erzählt, dass er Präsident ist“, schilderte Hainer den Ablauf des Gesprächs aus seiner Sicht.