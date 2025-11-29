FC Bayern: Fans wettern gegen Uli Hoeneß

Christopher Mallmann 29.11.2025 • 16:50 Uhr Die Fans des FC Bayern stellen sich in der Diskussion um die 50+1-Regel gegen Uli Hoeneß. Das zeigen sie durch ein großes Banner beim Spiel gegen St. Pauli.

Die Fans des FC Bayern haben sich in der ewigen Debatte um die 50+1-Regel im deutschen Fußball klar gegen Ehrenpräsident Uli Hoeneß positioniert.

„Uli, wann wird es auch dir endlich klar ... Fußball in Deutschland ohne 50+1 nicht vorstellbar!“, war auf einem großen Banner während des Bundesliga-Spiels zwischen dem FC Bayern und St. Pauli (JETZT im LIVETICKER) zu lesen.

Zum Verständnis: Hoeneß hatte sich vor wenigen Tagen erneut deutlich für eine Abschaffung von 50+1 ausgesprochen. Die Regel bestimmt im deutschen Profifußball, dass die Klubs die Stimmmehrheit an ihren ausgelagerten Kapitalgesellschaften behalten müssen. Dadurch soll verhindert werden, dass externe Investoren die vollständige Kontrolle übernehmen.

Hoeneß sieht keinen Vorteil für Bayern

„Über kurz oder lang muss in Deutschland die 50+1-Regelung fallen“, sagte Hoeneß im OMR-Podcast.

Er äußere diesen Wunsch nicht in Eigeninteresse: „Ich kann mich sehr dafür einsetzen, ohne eigene Vorteile zu erzielen. Ich glaube einfach, dass es für viele Vereine hilfreich wäre, wenn sie internationales Geld einnehmen könnten.“