FC Bayern: Kompany rechnet mit Star-Ausfall

Johannes Behm 21.11.2025 • 10:32 Uhr Bayern-Trainer Vincent Kompany gibt vor dem Spiel gegen Freiburg ein Update zum Personal - und rechnet mit dem Ausfall eines Offensiv-Stars.

Serge Gnabry wird dem FC Bayern München beim Bundesliga-Duell gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) aller Voraussicht nach fehlen. Das teilte Trainer Vincent Kompany am Freitag auf der Pressekonferenz mit.

„Serge kam zurück aus der Nationalmannschaft und hat noch etwas gespürt. Was genau, muss die medizinische Abteilung sagen“, sagte der Belgier: „Jetzt im Moment schauen wir einfach, dass er im Spiel nach Freiburg wieder fit ist.“ Gnabry hatte schon am Vortag im Training gefehlt.

Bei Manuel Neuer, der zuletzt wegen einer Erkältung nicht trainierte, ist noch nichts sicher. „Bei Manu müssen wir schauen. Er war ein bisschen erkältet und hat deswegen nicht trainiert. Hoffentlich ist er heute ganz normal dabei. Serge ist das wahrscheinlich eher nicht“, sagte Kompany vor dem Abschlusstraining.

Um Joshua Kimmich, der zuletzt ebenfalls im Training fehlte, macht sich der Trainer keine Sorgen: „Jo ist normalerweise zu 100 Prozent dabei.“