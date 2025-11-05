FC Bayern: Matthäus entschuldigt sich bei Laimer

Johannes Vehren 05.11.2025 • 14:37 Uhr Konrad Laimer zählt zum Stammpersonal beim FC Bayern, läuft aber häufig unter dem Radar. Experte Lothar Matthäus fühlt sich der Rechenschaft schuldig.

Konrad Laimer ist beim FC Bayern zur Allzweckwaffe geworden. Der Österreicher spielt sowohl auf Rechts- und Linksverteidigerposition als auch vor der Abwehr im Mittelfeld. Obwohl der 28-Jährige zum Stammpersonal von Trainer Vincent Kompany gehört, läuft er häufig unter dem Radar.

So auch bislang bei Experte Lothar Matthäus, der in der Sport Bild erklärte: „Ich muss mich bei Konrad Laimer fast entschuldigen.“

Starkes Zusammenspiel mit Olise

Er fügte hinzu: „Ich wusste um seine Dynamik, aber diese Spielintelligenz auf dem Feld hatte ich nie so ausgeprägt gesehen wie in dieser Saison.“

Laimer kam als Mittelfeldspieler zu den Bayern, doch wurde sukzessive als Außenverteidiger umgeschult. Dabei kommt er primär auf der rechten Seite zum Einsatz, wo er in Kombination mit seinem Vordermann Michael Olise glänzt.

„Ein Team braucht einen Arbeiter wie Konrad Laimer“

„Laimer ist der perfekte Mannschaftsspieler. Seine Einstellung ist immer herausragend“, betonte Matthäus und ergänzte: „Eine Mannschaft kann nicht nur aus Torjägern wie Harry Kane, Künstlern wie Michael Olise oder einem Weltklasse-Torwart wie Manuel Neuer bestehen. Ein Team braucht einen Arbeiter wie Konrad Laimer.“

Den Österreicher zeichne eine hohe Dynamik und Aggressivität aus, denn jeder Zweikampf werde mit 100 Prozent geführt, so der 64-Jährige.

Bayern will mit Laimer verlängern