FC Bayern mit teuerstem Wechsel der Bundesliga-Geschichte

Christopher Mallmann 01.11.2025 • 22:52 Uhr Bayern-Trainer Vincent Kompany wagt gegen Leverkusen eine Mega-Rotation. Sein späterer Dreier-Wechsel dürfte der teuerste der Liga-Geschichte sein.

Es war ein beinah surreales Bild: Als sich Bayern-Trainer Vincent Kompany am Samstagabend im Spiel gegen Bayer Leverkusen für seine ersten Wechsel entschied, standen gleich drei Weltstars an der Seitenlinie der Allianz Arena bereit.

Harry Kane, Michael Olise und Luis Díaz hatten sich die Jacken aus- und die Stutzen hochgezogen, während sie vom Vierten Offiziellen ein letztes Mal in Augenschein genommen wurden.

Dann passierte es: Die drei betraten beim Stand von 3:0 gegen Bayer Leverkusen den Rasen (59.) und wärmten sich in der verbleibenden halben Stunde für die große Prüfung gegen Paris Saint-Germain auf - ohne weitere Torbeteiligung, trotzdem mit dem nötigen Ernst.

Kompany kennt die Antwort nicht

Nach dem Spiel wollte es Sky-Reporter Patrick Wasserziehr dann ganz genau wissen, als er Kompany zum Interview empfing.

„Sie haben Kane, Olise, Díaz eingewechselt. Wissen Sie, welchen Marktwert Sie da auf den Platz gebracht haben?“, fragte der 59-Jährige.

Kompany lächelte, aber schien die Antwort nicht zu wissen. „Keine Ahnung. Nein, wie viel?“, fragte er zurück.

Teuerster Wechsel der Bundesliga-Geschichte

Wasserziehr erwiderte das Lächeln, sagte: „Der teuerste Wechsel der Bundesliga-Geschichte. Könnte das sein? 275 Millionen.“

Diese Zahl bezieht sich auf den zusammengerechneten Marktwert der drei Superstars. Díaz‘ Marktwert wird von Transfermarkt auf 70 Millionen Euro taxiert, Kane kommt auf 75 Millionen Euro und Olise sogar auf 130 Millionen Euro.

„Die Jungs haben sich das verdient“, antwortete Kompany, immer noch lachend.

FC Bayern funktioniert ohne Superstars

Der Belgier war aber froh, dass es beim Liga-Tospspiel auch ohne die drei Superstars so gut funktioniert hatte.

Stattdessen erzielten Serge Gnabry und Nicolas Jackson die Tore. Ein Eigentor von Leverkusens Loic Badé tat sein Übriges.