FC Bayern: "Er trägt ihn mit mehr Coolness!" Neuer sorgt für Lacher

Manuel Neuer überraschte die Fans in den vergangenen Wochen mit einer optischen Veränderung. Nun äußert sich der Bayern-Torhüter zum Hintergrund des neuen Looks.

Manuel Neuer entkommt mit dem FC Bayern München am Samstagnachmittag nur knapp einem Punkteverlust gegen den FC St. Pauli. Beim 3:1-Sieg des Rekordmeisters machte der Torhüter wie schon in den vergangenen Wochen aber auch optisch auf sich aufmerksam.

In seiner langen Karriere als Bundesliga-Torhüter feierte Neuer zahlreiche Erfolge, fiel den Fans jedoch nie durch seinen Bartwuchs auf. In diesem November ziert jedoch ein Schnurrbart das Gesicht des 39-Jährigen.

Hintergrund ist der sogenannte „Movember“. Eine weltweite Kampagne, die jährlich im November stattfindet und deren Name vom englischen Wort für Schnurrbart „Moustache“ (britische Schreibweise) abgeleitet wird.

Neuer: Schnurrbart „bleibt bis Montag“

Zahlreiche Männer lassen sich in dieser Zeit einen Schnurrbart wachsen, um auf Männergesundheit aufmerksam zu machen. Dabei stehen vor allem Probleme wie Prostata- und Hodenkrebs sowie psychische Gesundheit im Fokus.

„Ja genau, der bleibt bis Montag“, bestätigte Neuer bei Sky lachend den Hintergrund seiner optischen Veränderung und blickte dabei auf das Ende der Kampagne am 1. Dezember voraus.

Im Duell mit St. Pauli traf Neuer zudem auf Jackson Irvine, der schon seit einigen Jahren stolzer Schnurrbartträger ist.