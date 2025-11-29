FC Bayern: Upamecano oder Schlotterbeck? Ballack ordnet ein

Maximilian Lotz 29.11.2025 • 15:25 Uhr Michael Ballack analysiert den stockenden Vertragspoker mit Dayot Upamecano beim FC Bayern. Er äußert sich auch zu den Spekulationen um Nico Schlotterbeck.

Michael Ballack geht weiter von einem Verbleib von Dayot Upamecano beim FC Bayern aus - auch wenn der Poker um eine Verlängerung von dessen zum Saisonende auslaufenden Vertrags aktuell zu stocken scheint.

„Ich glaube, dass die Bayern sehr zufrieden sind mit ihm und nicht umsonst mit ihm verlängern wollen. Dass solche großen Transferentscheidungen auch mal ein bisschen dauern, ist nicht ungewöhnlich“, sagte Ballack vor dem Spiel der Bayern gegen den FC St. Pauli (15.30 Uhr im LIVETICKER) bei DAZN.

Als Berater von Bayern-Shootingstar Lennart Karl weiß der 49-Jährige, wovon er spricht. Dass dem ansonsten stark aufspielenden Upamecano zuletzt bei der 1:3-Niederlage in der Champions League beim FC Arsenal mal wieder ein Fehler unterlief, sei für Ballack „auch menschlich. Trotz alledem ist er lange genug hier und hat einen Eindruck hinterlassen, der viele zufriedenstellt.“ Er genüge höchsten Ansprüchen.

Ballack: „Schlotterbeck ist ein Kandidat“

„Trotzdem ist natürlich auch Nico Schlotterbeck ein Kandidat, der hier, glaube ich, ein Thema ist“, fügte Ballack hinzu. Schlotterbecks Vertragspoker beim BVB wird mehr und mehr zu einer Geduldsprobe, immer wieder wurde der Nationalspieler daher auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Dennoch glaubt Ballack weiter an einen Upamecano-Verbleib, nahm den französischen Nationalspieler aber auch in die Pflicht - auch vor dem Hintergrund der Spekulationen um seinen möglichen Nachfolger. „Von daher sind Leistungen in dem Zusammenhang immer wichtig, dass du deine Forderungen untermauerst“, sagte der frühere Bayern-Star.

Ballack glaubt insgesamt an einen erfolgreichen Abschluss des Vertragspokers zwischen Upamecano und den Bayern: „Grundsätzlich ist das ein Luxusproblem, wo die Bayern sich nicht zurücklehnen können. Sie sind ja dran, ihre Hausaufgaben zu machen. Schlussendlich bedarf es beider Parteien. Es soll ein langfristiger Vertrag sein, da müssen auch alle Details stimmen, sowohl das Sportliche als auch sicherlich das Wirtschaftliche.“