"Frech sowas": Kobel kontert TV-Reporter

SPORT1 01.11.2025 • 08:27 Uhr Gregor Kobel ist von einem Sky-Reporter irritiert. Der Torhüter des BVB hält eine Frage für „ein bisschen frech“.

Gregor Kobel hat nach dem zähen Sieg von Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg in der Bundesliga irritiert auf die Frage eines Sky-Reporters reagiert.

„Das finde ich ein bisschen frech sowas“, erwiderte der Torhüter des BVB gleich zu Beginn des Gesprächs mit Florian Plettenberg. Dieser hatte den Schweizer mit folgenden Worten empfangen: „Gregor, Glückwunsch zum Sieg. Müssen sie heute duschen? Sie hatten heute nicht viel zu tun.“

BVB-Keeper Kobel lobt seine Vorderleute

Eine Anspielung auf das ereignisarme Spiel, in dem sich Dortmund mit einem 1:0 durchgesetzt hatte.

Kobel sagte dann noch: „Meine Vorderleute haben es richtig gut gemacht heute. Das ist der Schlüssel in dieser Saison. Wir sind sehr stabil, der Gegner hat wenig Chancen, schießt auch wenig Tore.“ Der Keeper lobte den „Super-Job von den Vorderleuten“.