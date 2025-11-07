Gänsehaut-Choreo für verstorbene Ikone von Werder Bremen

Julius Schamburg 07.11.2025 • 21:04 Uhr Werder Bremen gedenkt des verstorbenen Max Lorenz. Vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg gibt es eine beeindruckende Choreografie im Weserstadion.

Gänsehaut-Choreo im Weserstadion! Vor dem Freitagabendspiel zwischen dem SV Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg (JETZT im LIVETICKER) ist es emotional geworden.

Die Werder-Fans in der Ostkurve gedachten mit einer Choreografie der verstorbenen Vereins-Ikone Max Lorenz. Der langjährige Bundesliga-Profi und frühere Nationalspieler war am 24. Oktober im Alter von 86 Jahren verstorben.

Werder-Fans gedenken einer Ikone

„Max Lorenz, 19.08.1939 - 24.10.2025, Unvergessen“ stand auf einem großen Banner, das sich über die gesamte Ostkurve erstreckte. Außerdem hielten die Fans schwarze Blätter in die Luft.

„Er hat Werder Bremen stolz gemacht“, sagte Kommentator Hansi Küpper bei Sky. Lorenz absolvierte zwischen 1960 und 1969 insgesamt 287 Einsätze für Werder und gewann mit mit den Norddeutschen 1961 den DFB-Pokal und 1965 die Deutsche Meisterschaft.

Darüber hinaus erzielte er in 19 Länderspielen ein Tor. 1966 wurde er in England Vize-Weltmeister (kam jedoch nicht zum Einsatz), 1970 WM-Dritter in Mexiko und kam im „kleinen Finale“ zum Einsatz.

Unmittelbar vor Anpfiff erstrahlte die Ostkurve dann in Grün und nicht mehr in Schwarz.

Ein neues Banner wird der Aufschrift „Für immer grün-weiße Legende“ wurde in die Höhe gereckt.