Gute Nachrichten für BVB: Zwei Nationalspieler bleiben in Dortmund

BVB-Überraschung um Guirassy

Borussia Dortmund stellt 13 Spieler für die Länderspielpause ab. Ein Duo verzichtet jedoch auf die Reise mit dem Nationalteam und kann sich in Dortmund erholen.
Felix Kunkel
Borussia Dortmund stellt für die anstehende Länderspielpause insgesamt 13 Spieler ab. Auf der am Sonntagabend veröffentlichten Liste fehlen jedoch zwei prominente Namen: So werden Serhou Guirassy und Ramy Bensebaini nicht zu ihren Nationalteams reisen.

Vor allem mit Blick auf Guirassy sind das gute Nachrichten für den BVB. Dem Stürmer war in den vergangenen Wochen die hohe Belastung deutlich anzumerken. In den letzten elf Pflichtspielen traf der Angreifer lediglich zweimal, er wirkte dabei müde und überspielt.

Für Guirassys Heimatland Guinea stehen ohnehin nur zwei Testspiele gegen Togo und Niger auf dem Programm - und keine entscheidenden Pflichtspiele.

BVB-Duo reist nicht zur Nationalmannschaft

Bensebaini, der im Pokal gegen Frankfurt mit Rückenproblemen ausgefallen war und zuletzt beim Hamburger SV auf der Bank saß, spart sich gleich vier Freundschaftsspiele. Die algerische Auswahl trifft zweimal auf Ägypten und je einmal auf Simbabwe und Saudi-Arabien.

Durch den Verzicht auf die Länderspielreisen haben die beiden Stammkräfte nun bis zum 22. November Zeit zur Erholung.

Dann wartet auf den BVB ein intensives Programm mit acht Pflichtspielen bis zur Winterpause - darunter zwei Duelle mit Bayer Leverkusen, sowohl in der Bundesliga als auch im Pokal-Achtelfinale.

