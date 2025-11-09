HSV-Konter! BVB-Post geht nach hinten los

Eigentore gibt es manchmal schon vor Anpfiff, das hat Borussia Dortmund mit einem flapsigen Post bei X bewiesen. „Gibt’s die Uhr eigentlich noch? Und wenn ja, was zeigt die an?“, stand über einem Foto mit Blick aus dem Stadiontunnel des Hamburger SV, gesendet von der Social-Media-Abteilung der Gäste mehr als eine Stunde vor dem Spielbeginn im Volksparkstadion.
BVB-Post geht nach hinten los
Ein flapsiger Post des BVB zur Stadionuhr des HSV geht gewaltig nach hinten los.
Spott also mal wieder wegen der einst legendären Stadionuhr - doch der HSV lachte diesmal zuletzt.
HSV kontert den BVB
Spät, sehr spät kassierte der BVB am Samstagnachmittag durch Ransford-Yeboah Königsdörffer den Treffer zum 1:1-Endstand beim Aufsteiger, natürlich eine Steilvorlage. „Unsere Uhr hat 90+7 angezeigt, als das Ding eben eingeschlagen ist“, schrieben die Hamburger nach dem Abpfiff als Antwort auf den BVB-Post. Erfolgreich gekontert.
Die Stadionuhr hatte bis zum ersten Abstieg des Gründungsmitglieds 2018 die Zeitspanne der Bundesliga-Zugehörigkeit angezeigt, danach die seit Gründung des Vereins im Jahr 1887. Im Sommer 2019 wurde die Uhr nach viel Häme schließlich abgebaut, vergessen ist sie offensichtlich nicht.