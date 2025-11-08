Irre Abseitsentscheidung beim FC Bayern

Maximilian Lotz 08.11.2025 • 17:02 Uhr Eine Millimeterentscheidung verhindert den frühen Rückstand des FC Bayern im Auswärtsspiel bei Union Berlin.

Da musste man wirklich ganz genau hinschauen: Wegen einer hauchzarten Abseitsstellung entging der FC Bayern im Auswärtsspiel bei Union Berlin (JETZT im LIVETICKER) einem frühen Rückstand.

Ilyas Ansah hatte im Anschluss an eine Ecke zur vermeintlichen Führung der Eisernen eingeköpft (10.). Doch bei der Verlängerung von Diogo Leite stand der Unioner denkbar knapp im Abseits - das ergab der VAR-Check durch die halbautomatische Abseitserkennung.

Wie knapp die Entscheidung war, enthüllte später die bei der TV-Übertragung eingeblendete Grafik. „Die Lederhaut des Schuhs“ meinte Sky-Kommentator Jonas Friedrich bei Betrachtung der Animation im Abseits zu sehen: „Das ist nicht mal ein Schnürsenkel“.

Schweinsteiger: „Maximal unglücklich“

Experte Tobias Schweinsteiger sagte in der Halbzeitpause bei DAZN: „Ja sehr knapp. In der ersten Zeitlupe hatte ich mich eigentlich schon auf Abseits festgelegt. Da hatte ich ein bisschen Glück, wenn es die halbautomatische Abseitserkennung zeigt. Brutal knapp, aber das ist der Vorteil, wenn du die Technik nutzen kannst. Die ist dann für alle gleich und in dem Fall für Union Berlin maximal unglücklich.“

Nachdem die Köpenicker zunächst zurückgepfiffen wurden, durften sie sich später doch noch über den Führungstreffer freuen. Danilho Doekhi (27.) sorgte für den ersten Rückstand der Bayern in der laufenden Bundesliga-Saison.