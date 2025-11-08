Rekord-Serie gerissen! Union Berlin schockt den FC Bayern

Maximilian Lotz 08.11.2025 • 17:28 Uhr Der FC Bayern kassiert in dieser Saison den ersten Dämpfer. Damit reißt die irre Rekordserie der Münchner.

Der zuletzt übermächtig erscheinenden FC Bayern ist doch nicht unverwundbar: Union Berlin hat dem Rekordmeister beim 2:2 (1:1) am 10. Bundesliga-Spieltag erstmals überhaupt in dieser Saison Punkte abgeknöpft.

Danilho Doekhi (27., 83.) ließ die Gastgeber sogar zweimal von einem sensationellen Sieg träumen. Doch Luis Díaz (38.) glich für die Gäste zwischenzeitlich im ersten Durchgang aus. Torjäger Harry Kane rettete die Bayern schließlich in der Nachspielzeit (90.+3).

„Am Ende ist es ein sehr guter Punkt für uns, weil wir Punkte gesammelt haben und die Konkurrenz nicht. Deswegen sind wir sechs Punkte voraus“, sagte Manuel Neuer bei Sky. Die Standardgegentore hätten ihnen so ein bisschen „das Genick gebrochen“. Den ersten Gegentreffer nahm er dabei auf seine Kappe: „Die Sicht war nicht perfekt für mich, die Entfernung war auch nicht perfekt für mich. Aber ich habe die falsche Entscheidung getroffen.“

Aber Neuer betonte auch: „Im Grunde ist der Glaube daran, dass wir alles schaffen können, immer noch in unseren Köpfen.“

Dennoch verpasste Vincent Kompany mit seiner Mannschaft die Einstellung des Startrekords von Pep Guardiola. In der Spielzeit 2015/16 waren die Münchner einst mit zehn Liga-Siegen gestartet. Zugleich riss die europäische Rekordserie der Bayern von wettbewerbsübergreifend 16 Siegen am Stück seit Beginn der Saison.

Union sorgt für Premiere in dieser Saison

Danilho Doekhi (27.) sorgte für den ersten Rückstand der Bayern in der laufenden Bundesliga-Saison. Torhüter Manuel Neuer sah dabei nicht gut aus, denn der Kopfball rutschte ihm unter dem Körper durch.

Luis Díaz (38.) gelang für die Münchner aus nahezu unmöglichem Winkel knapp vor der Torauslinie der Ausgleichstreffer. Wenig später verpasste er allein vor Frederik Rönnow die Chance zur Führung.

Nach einem Halbfeld-Freistoß ging Union dann erneut in Front. Harry Kane legte dabei bei einer missglückten Klärungsaktion Torschütze Doekhi (83.) den Ball quasi auf. Kane rettete dann in der Nachspielzeit den Münchnern immerhin einen Punkt, für eine komplette Wende kam der Treffer aber zu spät.

Kompany hatte vor der Rückkehr in den Ligaalltag gewarnt - auch wenn Bayern noch keines der zwölf vorherigen Bundesliga-Duelle mit Union verloren hatte.

„Man muss den Knopf total umdrehen, sofort“, mahnte er und forderte sein Team dazu auf, „das Konto auf Null“ zu stellen. Er habe „unheimlich viel Respekt“ vor Spielen wie jenem an der Alten Försterei, betonte Kompany und schickte mit einer Ausnahme die gleiche Startelf wie gegen PSG auf den Rasen: Leon Goretzka ersetzte Aleksandar Pavlovic.

Millimeterentscheidung rettet Bayern

In der Anfangsphase hatten die Münchner dann zunächst Glück, dass ein Kopfballtreffer von Ilyas Ansah (10.) wegen einer knappen Abseitsstellung nach VAR-Check nicht zählte.

Von Bayern war offensiv wenig zu sehen, stattdessen blieb Union im Vorwärtsgang, nach einer Ecke belohnte Doekhi die Berliner Bemühungen.

Den Rückstand machte Díaz, der unter der Woche mit einem Doppelpack und Platzverweis gegen PSG im Fokus gestanden hatte, jedoch wenig später sehenswert wieder wett. Der Kolumbianer stoppte den Ball mit vollem Körpereinsatz kurz vor der Torauslinie, tanzte Janik Haberer aus und traf sensationell aus spitzem Winkel.

Bayern wurde nun aktiver. Díaz vergab die nächste große Chance im Straucheln, als er frei auf Torhüter Frederik Rönnow zu eilte (45.). Harry Kane stand beim seinem Treffer kurz darauf im Abseits.