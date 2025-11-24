Kämpferischer Blessin: „Es kotzt mich an“

SID 24.11.2025 • 05:34 Uhr St. Pauli findet keinen Weg aus der Krise. Kommendes Wochenende müssen die Hamburger nach München.

St. Paulis Trainer Alexander Blessin hat sich nach dem nächsten schmerzlichen Rückschlag für die Kiezkicker getroffen, aber kämpferisch gezeigt.

„Es ist auf’s Neue eine Situation, die absolut unbefriedigend ist und ärgerlich“, sagte der 52-Jährige nach dem 0:1 (0:1) gegen Union Berlin. Es war die achte Bundesliga-Niederlage in Serie, die einen Klub-Negativrekord bedeutet: „Es kotzt mich an.“

Blessin, der nach dem Spiel Rückendeckung von Klub-Präsident Oke Göttlich erhielt, betonte aber auch, dass seine Mannschaft weiter im Rennen sei.

Blessin: „Im unteren Bereich alles eng beeinander“

„Es ist trotzdem im unteren Bereich weiter alles eng beieinander“, sagte er und verwies darauf, dass die Mannschaft in Takt sei. St. Pauli belegt aktuell den Relegationsplatz 16 mit sieben Punkten. Auf Platz 15 hat der VfL Wolfsburg einen Zähler mehr, davor liegt der Stadtrivale HSV mit neun Punkten.