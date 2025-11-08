Klinsmann über FC Bayern: "Sie waren sehr verbittert"

SPORT1 08.11.2025 • 11:20 Uhr Ex-Bayern-Coach Jürgen Klinsmann singt eine Lobeshymne auf die Münchner und erklärt, warum sie seiner Meinung nach so stark sind.

Besser könnte die Saison für den FC Bayern nicht laufen. 16 Siege in 16 Pflichtspielen, Rang eins in der Bundesliga, Rang eins in der Champions League und das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht.

Auch Ex-FCB-Coach Jürgen Klinsmann ist ob der bestechenden Form der Münchner beeindruckt. „Sie sind mit einem extremen Hunger in die Saison gestartet. Sie wollen beweisen, dass sie das beste Team in Europa sind, sie wollen in diesem Jahr Titel gewinnen, sind sehr, sehr entschlossen“, sagte er im Gespräch mit ESPN.

So ist sich Klinsmann sicher, dass das Königsklassen-Aus im vergangenen Jahr im Viertelfinale gegen Inter Mailand die Münchner hungrig gemacht hat. „Wenn man auf das Ende der letzten CL-Saison zurückblickt, haben sie nicht das Finale erreicht. Sie mussten das Endspiel zwischen PSG und Inter Mailand im eigenen Stadion verfolgen. Das hat sie wütend gemacht.“

Klinsmann: Bayern war „sehr verbittert“

Dazu kommt: Auch die Klub-WM im Sommer verlief nicht wie gewünscht. „Sie fuhren zur Klub-Weltmeisterschaft und hatten das Viertelfinale gegen Paris in Atlanta. Ich war bei dem Spiel im Stadion, als sie verloren und Musiala sich bei dem Vorfall mit Donnarumma verletzte. Sie waren sehr verbittert.“

Aktuell läuft es aber wieder richtig gut. So auch in der vergangenen Woche, als beim Champions-League-Auswärtsspiel gegen Paris Saint-Germain ein 2:1-Sieg gelang. „Sie waren dominant, sie haben sich ihre Chancen erarbeitet. Sie hätten vor der Halbzeit schon vier oder fünf Tore erzielen können“, so der 61-Jährige.