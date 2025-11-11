Köln beendet Zusammenarbeit mit Schaefer und Rutemöller

SID 11.11.2025 • 10:49 Uhr Die beiden ehemaligen FC-Trainer bildeten das Kompetenzteam Sport beim Bundesligisten.

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat die Zusammenarbeit mit seinem ehemaligen Coach Frank Schaefer (62) und dem einstigen DFB-Trainer Erich Rutemöller (80) beendet. Der Klub werde künftig "je nach Thema ganz individuell mit Expertinnen und Experten aus dem jeweiligen Bereich zusammenarbeiten", erklärte der neue FC-Vizepräsident Ulf Sobek am Dienstag in einer Mitteilung.

Rutemöller und Schaefer hatten gemeinsam das Kompetenzteam Sport gebildet und den früheren FC-Präsidenten Werner Wolf bei sportlichen Themen beraten. "Eine zukünftige, projektbezogene Zusammenarbeit mit Frank Schaefer als Experten bleibt immer eine Option. Gleiches gilt für Erich Rutemöller, der Stephan Engels künftig bei der Betreuung der Traditionsmannschaft unterstützen wird", so Sobek weiter.