Notfall: Sorge um Kölner Fan nach HSV-Spiel

SID 02.11.2025 • 21:06 Uhr Ein Fan des 1. FC Köln musste nach dem 4:1 über den Hamburger SV reanimiert und ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach dem Sieg des 1. FC Köln im Aufsteigerduell mit dem Hamburger SV ist es am Sonntagabend zu einem medizinischen Notfall gekommen.

Es habe „einen medizinischen Einsatz im VIP-Bereich der Osttribüne“ gegeben, teilte der Klub nach dem 4:1 (1:0) in der Bundesliga mit: „Die Person ist unter Anwendung von reanimierenden Maßnahmen in einem kritischen Zustand zum Krankenhaus gebracht worden.“

Stadionsprecher wies schon während des Spiels auf Vorfall hin

Bereits kurz nach dem Schlusspfiff hatte Stadionsprecher Michael Trippel auf den Vorfall hingewiesen, weitere Informationen wurden zu dem Zeitpunkt nicht mitgeteilt.