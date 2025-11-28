Kompany reagiert verwundert auf Neuer-Fehler: "Höre ich zum ersten Mal"

Felix Kunkel 28.11.2025 • 10:56 Uhr Nach der Niederlage beim FC Arsenal wird über den Auftritt von Manuel Neuer diskutiert. Trainer Vincent Kompany wird damit konfrontiert und reagiert überrascht.

Beim 1:3 gegen den FC Arsenal erwischte Bayern-Keeper Manuel Neuer nicht seinen besten Tag - Trainer Vincent Kompany konnte jedoch keine „Fehler“ beim 39-Jährigen feststellen.

„Welche Fehler?“, entgegnete der Belgier, als er auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Duell mit dem FC St. Pauli (Samstag um 15.30 Uhr im LIVETICKER) gefragt wurde, ob ein Einsatz von Jonas Urbig unabhängig von den Fehlern von Neuer infrage käme.

Der Fragensteller konkretisiere daraufhin, dass er sich auf Neuers Patzer vor dem dritten Treffer des FC Arsenal bezieht, als der Keeper weit aus seinem Kasten heraus gestürmt war.

Kompany erkennt keinen Neuen-Fehler

„Nein, also wenn Sie das als Fehler beschreiben... Ich habe eine andere Meinung dazu“, konterte Kompany zur Situation um Neuer, der es selbst vermieden hatte, von einem eigenen „Fehler“ zu sprechen.

Der Coach erläuterte seinen Standpunkt: „Was sollst du machen als Torwart, sollst du warten, bis er im Eins-gegen-Eins auf dich zuläuft? Oder willst du rauslaufen und deinem Kollegen helfen, der gegen einen schnelleren Spieler spielt.“

Kompany merkte zudem an: „Klar, man kann Fehler machen und er wird auch Fehler machen in Zukunft.“ Neuer sei natürlich trotzdem „ein überragender Torwart“.

Zum angesprochenen Verhalten des Keepers vor dem 3:1 durch Gabriel Martinelli schob Kompany nochmals hinterher: „Das höre ich zum ersten Mal, deswegen bin ich ein bisschen überrascht. Aber okay, Fußball ist auch Meinung.“

Urbig-Einsatz? „Timing, muss ruhig besprochen werden“

Zur eigentlichen Ausgangsfrage, ob Urbig gegen St. Pauli auflaufen könnte, sagte der Trainer: „Wenn wir die Entscheidung treffen, den Torwart mal zu tauschen, ist das immer in Kommunikation mit Manu. Das haben wir jetzt nicht gemacht und ich muss überlegen, was das Wichtigste ist für die Mannschaft.“