FC Bayern: Foul? Fehler? Manuel Neuer bei Gegentoren im Fokus

Julius Schamburg 26.11.2025 • 22:54 Uhr Manuel Neuer kassiert in der Champions League ein umstrittenes Gegentor. Die Meinungen der Experten gehen auseinander. In der Schlussphase patzt der Torwart des FC Bayern auch noch.

Der FC Bayern musste sich in der Champions League mit 1:3 (1:1) beim FC Arsenal geschlagen geben - und Torhüter Manuel Neuer geriet dabei immer wieder in den Fokus.

Schon beim ersten Gegentor stand Neuer im Mittelpunkt: Vor der Ausführung einer Ecke der Gunners wurde Neuer von Arsenals Jurrien Timber leicht touchiert, als dieser an ihm vorbeilief. Der Bayern-Torwart kam anschließend aus seinem Kasten, war im Kampf um den Ball aber zu spät dran. Und Timber köpfte zur Führung ein (22.).

„Genau im entscheidenden Moment drückt Merino (Arsenal-Spieler Mikel Merino, Anm. d. Red.) Timber so ein bisschen in Neuer rein. Dementsprechend fehlt ihm dann natürlich komplett das Timing und er kommt zu spät“, bewertete Experte Michael Ballack die Szene bei DAZN.

Die Bayern um Trainer Vincent Kompany protestierten vehement, doch Schiedsrichter Marco Guida erkannt den Treffer an.

Neuer patzt folgenschwer

Beim 1:2 durch Noni Madueke (52.) traf Neuer keine Schuld, dafür machte der 39-Jährige bei 1:3 (Gabriel Martinelli, 76.) eine unglückliche Figur: Bei einem langen Ball von Eberechi Eze stürmte Neuer aus seinem Kasten, tauchte fast am Mittelkreis auf, erwischte den Ball aber nicht und ging zu Boden. Martinelli umspielte Neuer und schob schließlich ins leere Tor ein. Joshua Kimmich sprintete noch hinterher, konnte den Gegentreffer aber nicht mehr verhindern.

„Manuel natürlich mit vollem Risiko. Es ist natürlich - wenn es schief geht - zu viel Risiko. Natürlich gehört es auch irgendwo zu seinem Spiel dazu, nur hier war es eben nicht notwendig“, wurde Ballack deutlich.

„Das ist einfach eine brutal unübersichtlich Situation für Manuel, auch für Joshua. Sehr, sehr hohes Risiko. Er riskiert auch eine Rote Karte. Also meines Erachtens war das nicht notwendig“, fügte Ballack hinzu.

Ballack: „Der Schiedsrichter ignoriert es“

Beim ersten Gegentor hatte Ballack Neuer noch in Schutz genommen. Was den Block im Fünfmeterraum angeht, vertrat der Experte folgende Meinung: „Es ist nicht viel, aber es ist eine Störung. Der Schiedsrichter ignoriert es, beziehungsweise der VAR auch.“

Es sei für ein Foulspiel aber auch „zu wenig“ gewesen: „Für mich ein normaler Zweikampf und nicht strafwürdig.“ Durchaus kritisch bewertete Ballack aber Neuers Verhalten: „Er springt ein bisschen rein in den Mann, ist dann hin und her gerissen, ob er hingeht und kommt natürlich den Schritt zu spät. Wenn ich rausgehe, muss ich ihn haben. Also nicht so glücklich.“

Auch Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger hatte kein Foul ausgemacht. „Der Stoß gegen Neuer, gerade als die Ecke hereinkommt, reicht nicht für ein Foul, aber er wusste ganz genau, was er tat. Das ist sehr clever“, sagte Hitzlsperger bei der BBC.

Karl gleicht für den FC Bayern aus

Auch im Fantalk bei SPORT1 wurde die Szene beim 0:1 heiß diskutiert. Mario Basler befand: „Ein Torhüter muss den Ball haben.“