"Manchmal haben wir auf die Mütze bekommen“: Gladbach-Star erklärt Aufschwung

Lukas Rott 21.11.2025 • 20:23 Uhr Yannik Engelhardt kämpft sich mit Borussia Mönchengladbach aktuell wieder nach oben. Im exklusiven Gespräch mit SPORT1 spricht er über den Trainerwechsel, seine Zeit unter Cesc Fabregas und ein Treffen mit Nick Woltemade.

Es läuft wieder bei Borussia Mönchengladbach: Die Fohlen haben sich nach einem katastrophalen Saisonstart zurück ins Tabellenmittelfeld der Bundesliga gekämpft. Speziell der emotionale Derbysieg gegen den 1. FC Köln sorgte für positive Gefühle - und dafür, dass Eugen Polanski vom Interims- zum Cheftrainer befördert wurde.

Darüber freut sich auch Yannik Engelhardt, wie er im Gespräch mit SPORT1 erklärt. Der Mittelfeldspieler zählt zu den großen Konstanten bei den Fohlen. Engelhardt spricht darüber, was sich in den vergangenen Wochen in der Mannschaft verändert hat und wie sehr er der Rückkehr von Kapitän Tim Kleindienst entgegenfiebert.

Engelhardt spielt auf Leihbasis in Mönchengladbach, im Sommer kam er von Serie-A-Klub Como 1907 an den Niederrhein. Obwohl er sich in Italien nicht als absoluter Stammspieler etablieren konnte, hat er gute Erinnerungen an seine bisherige Zeit und speziell an Cheftrainer Cesc Fabregas.

Gleiches gilt für seinen ehemaligen Werder-Mitspieler Nick Woltemade, den er erst im Sommer traf. Von der Entwicklung des Nationalstürmers zeigt er sich begeistert.

„Der ganze Verein sehnt sich danach“

Yannik Engelhardt bei SPORT1

... über die Entwicklung bei Borussia Mönchengladbach: „Man merkt, dass wir die Abläufe des Trainers immer mehr verinnerlichen. Direkt nach dem Trainerwechsel haben wir noch ein bisschen gebraucht, um zu erkennen: ‚Was will der Trainer und was macht uns stark?‘ Jetzt haben wir unsere Formation gefunden, in der wir unsere Stärken ausspielen können. Das war ein Prozess, in dem man auch Dinge ausprobieren musste. Manchmal ging es gut, manchmal haben wir auf die Mütze bekommen, wie gegen Frankfurt zum Beispiel. Aber jetzt kommen unsere Stärken gut zum Vorschein.“

... über die Stärken des neuen Cheftrainers Eugen Polanski: „Neben den inhaltlichen Aspekten ist seine größte Stärke die Beziehung, die er zu den Spielern hat. Er hat selbst auf höchstem Niveau gespielt. Das ist auch noch nicht allzu lange her, weshalb er sich gut in uns Spieler hineinversetzen kann. Das gibt er gut weiter.“

... ob Polanski dem Team zur Beförderung schon einen ausgegeben habe: „Noch nicht! (lacht). Ich frage ihn später nochmal. Ich freue mich natürlich für Eugen und auch für den Verein.“

... über die Rückkehr von Tim Kleindienst: „Der ganze Verein sehnt sich danach. Ich persönlich kenne ihn ja erst seit ein paar Wochen und auf dem Platz eigentlich noch gar nicht. Deshalb freue ich mich auch sehr, wenn Tim endlich wieder eingreifen kann. Ich kenne ihn bisher nur als Typ in der Kabine. Da ist er sehr wichtig, ein sehr lustiger und offener Mensch. Ich freue mich schon sehr, mit ihm zusammenzuspielen. Er ist unser Kapitän und wir hoffen, dass er bald wieder voll zurück ist.“

Woltemade? „Das war ja kometenhaft“

... über die Saisonziele mit Borussia Mönchengladbach: „Es wäre schön, wenn wir am Ende der Saison zurückschauen und sagen: ‚Der Start war nicht einfach, aber dann haben wir es geil gemacht.‘ Wenn auch die Fans sagen können: ‚Nach dem holprigen Start haben wir uns ein paar Sorgen gemacht, aber danach war es eine coole und geile Saison.‘“

... über seinen ehemaligen Teamkollegen Nick Woltemade: „Ich habe ihm noch nicht zur WM-Quali gratuliert. Das muss ich vielleicht noch machen. Ich glaube, er bekommt aktuell unzählige Nachrichten. Wir hatten zuletzt im Sommer Kontakt, weil er in Como im Urlaub war. Da haben wir uns getroffen. Es ist natürlich Wahnsinn, was er jetzt in den letzten eineinhalb Jahren geleistet hat. Das war ja kometenhaft. Ich weiß noch, wie wir vor ein paar Jahren in der dritten Liga gegeneinander gespielt haben. Ich freue mich für ihn und für unser ganzes Land. Er ist gerade einer der besten Stürmer Deutschlands und verhilft uns zu Siegen. Das ist schön zu sehen. Ich freue mich riesig für Nick.“

Fabregas? „Er lebt Gewinnermentalität vor“

... über Como-Trainer Cesc Fabregas: „Er hat eine ähnliche Position gespielt wie ich und er war definitiv auch einer der Gründe, warum ich zu Como wollte. Ich konnte sehr viel lernen und es ist genau das eingetreten, was ich mir vorgestellt habe. Er ist sehr, sehr detailverliebt. Abseits des Platzes ist er sehr entspannt, auf dem Platz will er einfach gewinnen. Er lebt eine Gewinnermentalität vor und überträgt das auf die Spieler. Sein fußballerischer Ansatz ist sehr fordernd, aber auch sehr interessant. Das Spiel ist sehr spanisch geprägt, mit vielen Kurzpässen, viel Ballbesitz und ist sehr dominant. Ich konnte aus dieser Zeit sehr viel mitnehmen, sei es in Bezug auf Fußball-Inhalte, aber auch in Bezug auf die Mentalität, einfach alles gewinnen zu wollen.“