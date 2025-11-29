"Nicht arrogant werden": Kompany ermahnt FC-Bayern-Stars

Christopher Mallmann 29.11.2025 • 19:40 Uhr Der FC Bayern tut sich gegen St. Pauli schwer. Anschließend ermahnt Trainer Vincent Kompany seine Spieler.

Bayern-Trainer Vincent Kompany hat einen deutlichen Appell an die Stars des deutschen Rekordmeisters gesandt.

„Wir müssen es schätzen. Vergangene Saison haben wir diese Momente geschätzt. Wir dürfen nicht zu arrogant werden, wir dürfen das nicht vergessen“, sagte der Belgier am Samstag nach dem schwerfälligen Sieg in der Bundesliga gegen den FC St. Pauli (3:1).

Nach dem frühen Rückstand durch die Hamburger hatte der FC Bayern lange keine Lösungen gefunden. Erst in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte erlöste Luis Díaz die Münchner.

Bayern-Trainer Kompany zieht Vergleich

„St. Pauli war sehr gut, hat mit sehr viel Leidenschaft verteidigt, immer wieder gut die Räume zugemacht“, erklärte Kompany.

Der 39-Jährige zog einen Vergleich zur vergangenen Saison: „Als wir den Titel (DFB-Pokal; Anm. d. Red.) verloren haben, war das gegen eine Mannschaft wie Leverkusen, die immer an sich geglaubt hat.“

Die Bayern waren in der vergangenen Pokal-Saison im Achtelfinale an der Werkself gescheitert - trotz drückender Überlegenheit. Doch die Leverkusener kämpften aufopferungsvoll und setzten sich schließlich durch (1:0).

Hainer erklärt „zähen” Auftritt gegen St. Pauli

Herbert Hainer führte derweil die 1:3-Niederlage in der vergangenen Woche beim FC Arsenal an, um den Auftritt gegen St. Pauli zu erklären. „Man muss auch sehen, dass wir am Mittwoch ein schweres Spiel bei Arsenal hatten, das steckt auch noch in den Beinen“, betonte der Vereinspräsident.