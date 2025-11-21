Reporter reagiert auf Kritik von Toni Kroos

Johannes Behm 21.11.2025 • 13:45 Uhr Toni Kroos freut sich nach der Kritik eines Reporters über dessen Rückmeldung und Fehler-Eingeständnis.

Nach dem von Toni Kroos stark kritisierten Interview eines RTL-Reporters mit Bayern Münchens Joshua Kimmich nach der Bundesliga-Partie bei Union Berlin hat sich der Fragesteller bei Felix Kroos gemeldet.

„Er sagt selbst, die Frage mit der Länderspielpause war eine sehr schlechte Frage, ist sein Fehler, also sieht das dahingehend auch ein inhaltlich und lernt wahrscheinlich auch daraus“, berichtete Felix Kroos im Podcast „Einfach mal Luppen“, den er zusammen mit seinem Bruder betreibt. Zustande gekommen sei der Kontakt über den gemeinsamen Arbeitgeber RTL, bei dem der jüngere Kroos-Bruder als TV-Experte tätig ist.

Toni Kroos zeigte sich glücklich, dass die Kritik offenbar gut aufgenommen wurde. „Wir haben ja auch ganz klar herausgestellt, dass es überhaupt nicht um irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten geht“, hob der Weltmeister von 2014 hervor.

„Fragen waren inhaltlich sehr schlecht“

Stattdessen ging es um „den Inhalt dieser Fragen, wie das bei einem Fußballer ankommt und dass die Fragen inhaltlich sehr schlecht waren“, begründete Kroos und stellte nochmal klar, dass es ausdrücklich nicht persönlich gemeint war.

„Wenn die Konsequenz ist, das zu überdenken, dann ist das doch top und das war es. Haken dran“, zeigte sich der sechsmalige Gewinner der Champions-League zufrieden. „Dann wurde es auch richtig verstanden, auch dass es weit weg von einem persönlichen Angriff war.“

„Das war eine Kritik an inhaltlichen Fragen, die war, glaube ich, berechtigt und Punkt“, fasste Kroos abschließend zusammen.