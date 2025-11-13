Kimmich-Interview sorgt für heftige Kritik von Toni Kroos

Tobias Wiltschek 13.11.2025 • 12:12 Uhr In seinem Podcast analysiert und kritisiert Toni Kroos den Fragesteller eines Interviews mit Joshua Kimmich - und löst damit ein geteiltes Echo aus.

Toni Kroos ist auch nach dem Ende seiner aktiven Karriere im Sommer 2024 in der Öffentlichkeit präsent.

Das liegt nicht nur an der Icon League, die er ins Leben gerufen hat und von SPORT1 übertragen wird. Auch mit seinem Podcast „Einfach mal luppen“, den er zusammen mit seinem Bruder Felix betreibt, erreicht er ein großes Publikum.

Das diskutiert derzeit heftig über die aktuelle Folge, in der die Kroos-Brüder das Interview eines RTL-Reporters mit Bayern-Star Joshua Kimmich nach dem Spiel bei Union Berlin analysieren und scharf kritisieren.

Kroos: „Unterirdische, empathielose Fragen“

„Das ist jetzt keine generelle Kritik“, schob Toni Kroos voran, um dann schon sehr deutlich zu werden: „Das ist eine Kritik an diesem Interview, an den inhaltlich unterirdischen Fragen, empathielosen Fragen. Und hintenraus wurde es dann auch noch respektlos.“

Doch worum geht’s konkret? Der Reporter fragte Kimmich nach dem spät gefallenen Ausgleichstor für die Bayern: „Wie glücklich war dieser Punktgewinn heute?“ Der Nationalspieler reagierte mit einer Gegenfrage: „Fanden Sie das glücklich, oder was?“

Kroos verteilte für diese Frage eine „Sechs minus“ und ärgerte sich: „Da könnte ich an die Wand gehen. Warum ist ein Tor in der Nachspielzeit glücklicher als in der ersten Minute?“

Auch die Reporter-Frage, wie der Bayern-Star das knappe Abseitstor auf dem Feld wahrgenommen habe, stieß beim Weltmeister von 2014 auf totales Unverständnis.

Kroos: „Alter, jeder hat die Bilder gesehen“

„Alter, jeder hat die Bilder gesehen, dass das nicht mal ein Schnürsenkel im Abseits war“, sagte er und hielt sich dabei ungläubig die Hand vor sein Gesicht. Nachdem sein Bruder angemerkt hatte, dass nur „ein Arschhaar im Abseits“ gewesen sei, lederte Kroos weiter: „Was hat er jetzt gedacht? Dass der Jo sagt: ‚Ja, das habe ich gesehen. Ganz klar Abseits‘.“

Über die letzte Frage des Reporters, in der er suggerierte, Kimmich könne sich nun während der beiden Länderspiele etwas ausruhen, regte sich Kroos am meisten auf.

„Das finde ich eine unfassbar respektlose Frage. Aus mehreren Gründen. Der kommt aus der 34. englischen Woche gefühlt. Jetzt hat er zwei Spiele mit der Nationalmannschaft“, ätzte er gegen den Reporter und legte nach: „Der fliegt nicht drei Wochen auf die Malediven, wo man Zeit hat zum Durchatmen. Der hat zwei Spiele mit der Nationalmannschaft. Wo du genau weißt, wenn eins davon in die Hose geht, wirst du von ganz Deutschland zerrissen. Dann vielleicht auch zu Recht – wie nach dem Slowakei-Spiel zum Beispiel. Genau das steht auf dem Spiel. Und das nennt dieser Kollege durchatmen. Das ist so richtig empathielos, das kann ich nicht glauben.“

Dass die Reise zur Nationalmannschaft für Kimmich tatsächlich keine Entspannungstour ist, wurde am Donnerstag klar, als er sich im Training verletzte und mindestens für das Spiel am Freitag gegen Luxemburg (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) ausfällt.

Kroos-Kritik stößt größtenteils auf Zustimmung

Der Instagram-Post mit dem Video wurde mit zahlreichen Kommentaren versehen. Die meisten davon signalisierten Zustimmung für Kroos. Es gab aber auch kritische Stimmen, die von unnötigen harten Aussagen sprachen

Dass Kroos Reporter-Fragen teilweise sehr kritisch sieht, ist nichts Neues. Bis heute legendär ist seine Reaktion auf kritische Fragen des ZDF-Reporters Nils Kaben, nachdem er mit Real Madrid das Champions-League-Finale 2022 gegen den FC Liverpool gewonnen hatte.