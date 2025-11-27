„Sandro Wagner wird fertiggemacht“

Martin Hoffmann 27.11.2025 • 11:52 Uhr Stuttgart-Stürmer Deniz Undav kritisiert den Umgang von Medien und Experten mit dem früheren DFB-Assistenten. Alle wollten „Typen“ - würden Charaktere wie Wagner aber „fertigmachen“, sobald es nicht laufe.

Nationalspieler Deniz Undav hat ein flammendes Plädoyer für Individualität im Fußball formuliert und dabei auch eine Lanze für seinen Weggefährten Sandro Wagner formuliert.

Vor dem Europa-League-Spiel am Donnerstag (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) bei den Go Ahead Eagles hat der Stürmer des VfB Stuttgart im Interview mit RTL/n-tv über seinen Ruf als etwas anderer Profi gesprochen - und kritisiert, dass Medien und Öffentlichkeit es Typen wie ihm und Wagner nicht leicht machen würden, unverstellt zu bleiben.

„Wagner ist ehrlich - und wird fertiggemacht“

„Sobald es mal nicht läuft, wird alles gegen dich gesagt“, antwortete Undav auf die Frage, warum es im heutigen Fußball „so wenige Undavs“ gebe und kam dann von sich auf auf den Coach des FC Augsburg zu sprechen.

„Ich nehme das Beispiel Sandro Wagner: Der ist relativ ehrlich, sagt seine Meinung - und sobald es nicht läuft, wird er direkt von allen Medien, von allen deutschen Experten fertiggemacht, wie so einer sowas sagen kann“, kritisierte der 29-Jährige den Umgang mit seinem früheren Co-Trainer beim DFB.

„Wir rufen nach Typen. Aber wenn du einen Typen hast, heißt es: Die sind zu laut“, führte Undav aus: „Dann verlange nicht nach Typen. Ich glaube, deshalb haben alle die gleichen Floskeln.“ Er habe „eine andere Schule“ gehabt: „Ich sage einfach, was ich denke. Es gibt bestimmt genug andere, aber die werden ausgebremst. Du kannst es den Leuten nicht recht machen.“ Er habe deshalb gelernt, so Undav: „Mich juckt’s nicht mehr. Ich mache mein Ding.“

Undav ist gern der etwas andere Profi

Auf die Frage, was ihn „einzigartig“ mache, antwortete Undav vorher: „Dass ich mein Herz auf der Zunge trage. Dass ich keine Floskeln labere wie die meisten Fußballer. Dass ich mein Ding mache, mich nicht mit links und rechts beschäftige, sondern einfach Fußball spiele. Dass ich einen anderen Weg eingeschlagen habe, als die meisten und dass ich so locker bin.

Er sei „einer der wenigen, die nonstop am Labern sind, keine Pause haben, immer gute Laune kreieren wollen in der Mannschaft. Ich versuche, das Mannschaftsgefüge zu stärken. Und ich bin untypisch für einen Stürmer: relativ klein. Ich sage mal Straßenfußballer, Instinktfußballer. Das macht mich vielleicht einzigartig“, ergänzte Undav.

Aktuell ist Undav in Topform, war aber lange Zeit auch im Tief. Seit dem vergangenen Jahr wisse er deshalb, „dass man schnell wieder der Buhmann ist. Ich nehme das nicht so wahr wie andere, bleibe klar im Kopf, gebe Gas und gehe jedes Spiel neu an. Deswegen mitnehmen, entspannt bleiben und konzentriert auf die nächsten Spiele.“

