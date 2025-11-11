Toni Kroos über FC Bayern: "Es überrascht mich nicht"

Nico Kaufmann , Maximilian Lotz 11.11.2025 • 11:59 Uhr Für Toni Kroos sind die Kräfteverhältnisse in der Bundesliga klar verteilt. Die Vormachtstellung des FC Bayern hat in seinen Augen auch mit der Konkurrenz zu tun.

Zwar hat der FC Bayern am Wochenende erstmals in dieser Saison Punkte abgegeben. Doch den Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger RB Leipzig konnten die Münchner sogar noch auf sechs Punkte ausbauen. Der frühere Mittelfeld-Star Toni Kroos rechnet daher fest mit dem nächsten Meistertitel für den Rekordchampion.

„Es überrascht mich nicht besonders, dass Bayern vorneweg zieht, weil sie zum einen selbst sehr gut sind und ich zum anderen keinen richtigen Verfolger sehe“, sagte Kroos am Rande der Icon League im Gespräch mit SPORT1.

Dann nannte der 35-Jährige auch die Probleme der Konkurrenz: „Leverkusen hat einen kompletten Umbruch hinter sich. Dortmund tut sich meistens mit der Konstanz schwer. Und Leipzig sehe ich auch nicht als klassischen Bayern-Verfolger.“

Kroos über FC Bayern: „Relativ klar, was passieren wird“

Kroos‘ Fazit: „Deswegen ist es in dieser Saison relativ klar, was passieren wird. Bayern macht es natürlich auch sehr gut, das sieht man in der Champions League. Aber in der Bundesliga wird es leider kein spannendes Jahr.“

Heißt im Umkehrschluss: Die Bayern dürften nach Ansicht des Weltmeisters von 2014 ihren 35. Meistertitel der Klubgeschichte holen.