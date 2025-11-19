Transfernews: Absage an Timo Werner! "Die Fans hätten ihn geliebt"

SPORT1 19.11.2025 • 13:57 Uhr Verlässt Timo Werner im Winter die Bundesliga? Aus einer Option wird aller Voraussicht nach nichts.

Leipzig-Stürmer Timo Werner wird mit einem Wechsel in die MLS im kommenden Transferfenster in Verbindung gebracht. Bereits im Sommer gab es Gerüchte über einen Transfer nach Nordamerika. Als Interessent wurden die New York Red Bulls gehandelt, doch Werners Gehaltsforderungen sollen zu hoch gewesen sein. New-York-Sportdirektor Julian de Guzmán hat die Entwicklungen nun eingeordnet.

„Es gab immer Gespräche über ihn. Wir müssen aber sicherstellen, dass es für uns hier in New York Sinn macht, sagte de Guzmán The Athletic. Werner sei „ein großartiger Name, ich glaube, die Fans hätten ihn geliebt“, aber: „Ich glaube nicht, dass wir zu 100 Prozent davon überzeugt waren, dass dies das Richtige für New York war. Deshalb haben wir uns nicht voll und ganz darauf eingelassen.“

Dass sich daran im Winter etwas ändern werde, schloss de Guzmán mehr oder weniger aus – und verwies darauf, dass mit den ehemaligen Bundesliga-Stars Emil Forsberg und Eric-Maxim Choupo-Moting bereits zwei große Namen im Kader stehen und der Kader verjüngt werden soll.

Kein weiterer Choupo-Moting für die Red Bulls

„Werden wir einen weiteren Choupo oder Emil verpflichten? Nein. Aber wir werden einen weiteren Spieler verpflichten, der den Unterschied ausmacht. Das ist ein Muss. Ich möchte einfach jemanden, der dem Team helfen kann, besser zu werden.“