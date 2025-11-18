Newsticker
Transfernews: Beerbt er Harry Kane beim FC Bayern?

Folgt er bei Bayern auf Kane?

Derzeit ist der FC Bayern im Sturm mit Harry Kane bestens aufgestellt. Ein Shootingstar könnte ihn mittelfristig beerben.
Harry Kane trifft doppelt und zieht mit 78 Länderspieltoren an Pelés Marke vorbei. Englands Trainer Thomas Tuchel spricht von einem Stürmer in perfekter physischer und mentaler Verfassung, der konstant liefert, mitarbeitet und die Offensive prägt.
Plant der FC Bayern schon die potenzielle Nachfolge für Stürmerstar Harry Kane? Wie Sky berichtet, beschäftigt sich der FCB mit Shootingstar Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim und hat seine Bemühungen zuletzt intensiviert.

Der 23-Jährige, der in der Vorsaison noch für die SV Elversberg in der 2. Liga auflief, zeigte auch in der Bundesliga keinerlei Anlaufschwierigkeiten und überzeugt für die stark gestartete TSG vollends (zehn Spiele, sieben Scorerpunkte). Diese Leistungen hätten laut Sky auch die Verantwortlichen beim FC Bayern um Sportvorstand Max Eberl beeindruckt.

Im Vertrag des Kosovaren, der sich mit seiner Nationalmannschaft für die WM-Playoffs qualifiziert hat, ist für den kommenden Sommer eine Ausstiegsklausel verankert. Durch gute Auftritte bei der Weltmeisterschaft könnte sich der Stürmer noch stärker ins Blickfeld der internationalen Konkurrenz spielen – und womöglich für den FC Bayern unerschwinglich werden?

Jackson hat wohl keine Bayern-Zukunft

Beim FC Bayern fungiert derzeit Leihspieler Nicolas Jackson als Backup für Kane. Eine Zukunft über die derzeitige Saison hinaus hat der Senegalese aller Voraussicht nach nicht. Diesen Platz könnte Asllani einnehmen und Kane mittelfristig beerben. Der Vertrag des 32-Jährigen, der sich in der womöglich besten Form seiner Karriere befindet, läuft 2027 aus. Wie es danach weitergeht, ist völlig offen.

