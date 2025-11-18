Transfernews: Beerbt er Harry Kane beim FC Bayern?

SPORT1 18.11.2025 • 13:03 Uhr Derzeit ist der FC Bayern im Sturm mit Harry Kane bestens aufgestellt. Ein Shootingstar könnte ihn mittelfristig beerben.

Plant der FC Bayern schon die potenzielle Nachfolge für Stürmerstar Harry Kane? Wie Sky berichtet, beschäftigt sich der FCB mit Shootingstar Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim und hat seine Bemühungen zuletzt intensiviert.

Der 23-Jährige, der in der Vorsaison noch für die SV Elversberg in der 2. Liga auflief, zeigte auch in der Bundesliga keinerlei Anlaufschwierigkeiten und überzeugt für die stark gestartete TSG vollends (zehn Spiele, sieben Scorerpunkte). Diese Leistungen hätten laut Sky auch die Verantwortlichen beim FC Bayern um Sportvorstand Max Eberl beeindruckt.

Im Vertrag des Kosovaren, der sich mit seiner Nationalmannschaft für die WM-Playoffs qualifiziert hat, ist für den kommenden Sommer eine Ausstiegsklausel verankert. Durch gute Auftritte bei der Weltmeisterschaft könnte sich der Stürmer noch stärker ins Blickfeld der internationalen Konkurrenz spielen – und womöglich für den FC Bayern unerschwinglich werden?

Jackson hat wohl keine Bayern-Zukunft