Star des FC Bayern: Hoffentlich bin ich beim Ballon d'Or im Gespräch

SPORT1 17.11.2025 • 08:21 Uhr Harry Kane spricht über den Ballon d‘Or - und das einzige Szenario, in dem ein Gewinn der begehrten Trophäe realistisch werden könne.

Harry Kane rechnet sich kaum Chancen auf den Gewinn des Ballon d‘Or aus - zumindest, solange er ohne eine ganz große Trophäe dasteht.

„Ich könnte diese Saison 100 Tore schießen, aber wenn ich die Champions League oder die WM nicht gewinne, wirst du wahrscheinlich den Ballon d‘Or nicht gewinnen“, sagte der Bayern-Torjäger in einer Medienrunde vor dem 2:0-Sieg der Engländer in der WM-Quali in Albanien. Bei der Preisverleihung im aktuellen Jahr wurde Kane Dreizehnter.

Der englische Superstar des FC Bayern erklärte weiter: „Bei Erling Haaland ist es genauso, bei jedem Spieler ist es so. Du musst diese großen Trophäen gewinnen. So wie die Saison als Team bei Bayern läuft, scheint es, dass wir in toller Verfassung sind.“

Kane: „Das erhöht meine Chancen vielleicht ein wenig“

Man sehe wie einer der Favoriten auf den Henkelpott aus, sagte der Nationalspieler weiter: „Das erhöht meine Chancen vielleicht ein wenig.“

Ähnlich sei die Situation mit den Three Lions. Auch bei der WM werde er mit seinem Team zu den Titelanwärtern gehören, meinte Kane. Gerade in einem WM-Jahr werde aber viel geredet.

„Aus meiner Sicht habe ich noch sechs Wochen vor mir, bevor ich eine schöne Pause bekomme. Ich fühle mich gut. Und diese Pause wird uns helfen, aber wenn alles für meinen Verein und mein Land gut läuft, werde ich hoffentlich definitiv für eine Trophäe wie den Ballon d’Or im Gespräch sein.“

Kane zieht an Pelé vorbei

Kane schnürte beim 2:0-Sieg in Albanien zum Abschluss der WM-Quali einen Doppelpack. Damit überholte er in Bezug auf Länderspieltoren die brasilianischen Fußball-Legende Pelé (77 Tore in 92 Spielen). Kane steht nun bei 78 Toren in 112 Spielen für die Three Lions.