„Unclever“: Osmers verteidigt Elfmeterpfiff für Frankfurt

SID 30.11.2025 • 20:27 Uhr Frankfurt kommt durch einen späten Elfmeter noch zum Ausgleich gegen Wolfsburg. Die Gäste toben, der Schiedsrichter verteidigt seine Entscheidung.

Schiedsrichter Harm Osmers hat seinen Elfmeterpfiff in der Nachspielzeit beim 1:1 zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg verteidigt. „Für mich war am Ende das Fußvergehen deutlich. Und das Haareziehen ist auch nicht gerade sehr geschickt“, sagte Osmers bei DAZN über das Vergehen von Wolfsburgs Denis Vavro an Frankfurts Arthur Theate.

Den Zweikampf, der schließlich ausschlaggebend für die VAR-Intervention war, habe er „auf dem Spielfeld erstmal gar nicht wahrgenommen. Ich war auf den ersten Pfosten fokussiert“, sagte Osmers, der nach langer Überprüfung der TV-Bilder dann aber nachträglich auf den Punkt zeigte. Die Aktion von Vavro sei „unclever“ gewesen.

Und während die Frankfurter den Pfiff und den Last-Minute-Ausgleich von Michy Batshuayi (90.+6) gerne mitnahmen, herrschte auf Wolfsburger Seite deutlich weniger Verständnis. Der Elfmeter sei „schwer zu akzeptieren“, sagte Interimstrainer Daniel Bauer. „Das tut mir unglaublich weh für die Mannschaft.“