Kovac verkündet Süle-Entscheidung - Fragezeichen bei Beier

SPORT1 28.11.2025 • 14:20 Uhr Der BVB-Trainer stimmt seine Mannschaft auf das erste von zwei Duellen mit Bayer Leverkusen ein. Gelingt endlich ein Sieg gegen ein Topteam?

Trainer Niko Kovac misst einem Makel in der bisherigen Saison von Bundesligist Borussia Dortmund keine große Bedeutung zu. Dass sein Team bislang noch keinen Sieg gegen eine „Top-Mannschaft“ einfahren konnte, bereitet dem 54-Jährigen keine Sorge. Vor dem ersten von zwei Duellen mit Bayer Leverkusen hob der Trainer lieber die langfristigen Ziele seines Teams hervor.

Es sei „eigentlich völlig unwichtig“, ob es gegen ein großes oder kleines Team gehe, „jedes Bundesligaspiel ist schwierig, das kann ich euch garantieren“, sagte Kovac vor dem ersten Aufeinandertreffen am Samstag (18.30 Uhr) in Leverkusen.

Auch Bayer habe „dasselbe Problem in Anführungsstrichen“ bis zum 2:0-Erfolg in der Champions League bei Manchester City bis zuletzt noch mit sich herumgeschleppt. „Was ist groß? Das ist Definitionssache.“

Süle fällt weiter aus, Fragezeichen bei Beier

Gegen Leverkusen wird Kovac erneut auf Niklas Süle verzichten müssen, nach einer Zehenverletzung fällt dieser weiter aus. Beim zuletzt angeschlagene Maximilian Beier soll eine Entscheidung erst nach dem Abschlusstraining fallen.

Im Jahresendspurt erinnerte der Kroate derweil daran, die Titelträume seiner ambitionierten Mannschaft mit Leben zu füllen. „Was wird oder was werden soll, muss man jetzt vorbereiten“, sagte der Trainer am Freitag vor dem Auswärtsspiel, bevor am Dienstag (21.00 Uhr) das „Rückspiel“ im Pokal-Achtelfinale in Dortmund ansteht. Er forderte, die von seinen Spielern geäußerten Ambitionen mit „Taten auszufüllen“. Unter der Woche hatte der BVB beim 4:0-Erfolg gegen den FC Villarreal zumindest in der Champions League wieder Selbstvertrauen getankt.