Upamecano: "Werden richtige Entscheidung treffen"

SID 11.11.2025 • 08:38 Uhr Dayot Upamecano wird mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Er gibt sich aber noch bedeckt.

Bayern Münchens Abwehrchef Dayot Upamecano hat die Frage nach seiner Zukunft erneut offen gelassen. „Ich habe einen guten Berater. Wir werden die richtige Entscheidung treffen. Ich konzentriere mich auf diese Saison und meine Ziele mit dem Verein und der Nationalmannschaft“, sagte der Franzose der Zeitung L‘Équipe.

Der Vertrag des 27-Jährigen läuft im Sommer aus, Upamecano wird mit Real Madrid in Verbindung gebracht. „Ich habe immer gesagt, dass ich mich bei den Bayern wohlfühle. Ich habe einen tollen Trainer und tolle Teamkollegen“, sagte er. Angesprochen auf das Interesse anderer Klubs meinte der Verteidiger: „Ich stehe bei den Bayern unter Vertrag. Ich fühle mich geehrt, wenn Vereine an mir interessiert sind.“