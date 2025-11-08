FC Bayern: Upamcano vor Abgang? Bayern-Boss reagiert

SPORT1 08.11.2025 • 15:45 Uhr Dayot Upamecano soll einem Bericht zufolge vor einem Wechsel nach Spanien stehen. Nun reagiert der FC Bayern auf die Gerüchte.

Christoph Freund hat einmal mehr betont, dass der FC Bayern den auslaufenden Vertrag mit Verteidiger Dayot Upamecano gerne verlängern würde. Nun wurde der Sportdirektor vor dem Spiel gegen Union Berlin (LIVETICKER) auf eine brisante Meldung angesprochen.

Bei DAZN wurde Freund mit Berichten konfrontiert, nach denen Upamecano vor einer Einigung mit dem spanischen Topklub Real Madrid stehen soll.

„Wir können nicht beeinflussen, was die anderen machen”, sagte Freund. Zum Stand der Verhandlungen mit dem Abwehrmann meinte er weiter: „Wir sind in guten Gesprächen. Wir wollen unbedingt, dass er bleibt. Das haben wir ja schon öfter gesagt.“

Die Bayern wissen, dass Upamecano begehrt ist

Upamecano sei „in einer überragenden Form und fühlt sich auch sehr, sehr wohl in dieser Gruppe - auch mit diesem Trainerteam.“

Der Vertrag des Franzosen läuft im Sommer aus. Die Bayern-Bosse bekräftigen seit Wochen, dass sie ihn gerne halten wollen. SPORT1 berichtete jüngst: Der Spieler kann und will den Jahreswechsel abwarten.