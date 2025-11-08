FC Bayern: Upamcano vor Abgang? Bayern-Boss reagiert

Christoph Freund hat einmal mehr betont, dass der FC Bayern den auslaufenden Vertrag mit Verteidiger Dayot Upamecano gerne verlängern würde. Nun wurde der Sportdirektor vor dem Spiel gegen Union Berlin (LIVETICKER) auf eine brisante Meldung angesprochen.
Upamecano vor Abgang? Freund reagiert
Bei DAZN wurde Freund mit Berichten konfrontiert, nach denen Upamecano vor einer Einigung mit dem spanischen Topklub Real Madrid stehen soll.
„Wir können nicht beeinflussen, was die anderen machen”, sagte Freund. Zum Stand der Verhandlungen mit dem Abwehrmann meinte er weiter: „Wir sind in guten Gesprächen. Wir wollen unbedingt, dass er bleibt. Das haben wir ja schon öfter gesagt.“
Die Bayern wissen, dass Upamecano begehrt ist
Upamecano sei „in einer überragenden Form und fühlt sich auch sehr, sehr wohl in dieser Gruppe - auch mit diesem Trainerteam.“
Der Vertrag des Franzosen läuft im Sommer aus. Die Bayern-Bosse bekräftigen seit Wochen, dass sie ihn gerne halten wollen. SPORT1 berichtete jüngst: Der Spieler kann und will den Jahreswechsel abwarten.
„Wir wissen, dass es einen großen Markt gibt, weil er einfach richtig gut ist“, gestand auch Freund ein: „Aber, wir planen und hoffen, dass er noch lange bei Bayern ist.“