VfB Stuttgart: Nübel-Entscheidung zeichnet sich offenbar ab

SPORT1 06.11.2025 • 13:14 Uhr Bleibt Alexander Nübel über den kommenden Sommer hinaus beim VfB Stuttgart? Bei den Schwaben soll es eine Tendenz geben.

Beim VfB Stuttgart bahnt sich im kommenden Sommer offenbar ein Wechsel zwischen den Pfosten an. Auch wenn die Zukunftsfrage erst im Frühjahr final beantwortet werden soll, besteht laut kicker bei den Schwaben die Tendenz, dass der vom FC Bayern ausgeliehene Nationaltorhüter Alexander Nübel den Klub nach der aktuellen Saison verlässt.

Stattdessen plane der VfB künftig mit Eigengewächs Dennis Seimen als Nummer eins. Der 19-Jährige gilt als eines der größten Torwart-Talente Deutschlands und überzeugt derzeit im Trikot seines Leihvereins SC Paderborn.

Einen ersten Vorstoß der Ostwestfalen, den Leih-Deal mit Seimen bis 2027 zu verlängern, soll Stuttgart zuletzt abgeblockt haben. Im Falle eines Aufstiegs des aktuellen Zweitliga-Spitzenreiters sei dem Bericht zufolge jedoch eine weitere Anfrage denkbar.

Stuttgarts „Torwart der Zukunft“

Während Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth Seimen bereits als „unseren Torwart der Zukunft“ bezeichnete, macht der U21-Nationalkeeper aus seinen Ambitionen kein Geheimnis: „Mein Traum ist und bleibt es, irgendwann vor der Cannstatter Kurve zu stehen.“

Laut kicker würde eine Weiterbeschäftigung von Nübel, dessen Leihvertrag im kommenden Sommer ausläuft, ohne Kulanz der Bayern beim VfB alle finanziellen Dimensionen sprengen.

Wie geht es mit Nübel weiter?

Sport Bild hatte zuletzt berichtet, dass der 29 Jahre alte Schlussmann beim deutschen Rekordmeister offenbar auch keine Zukunft hat, weil eine Verlängerung mit Manuel Neuer im Raum stehe.

Beim FC Bayern steht Nübel noch bis 2030 unter Vertrag. Ende September hatte er sich bezüglich seiner Zukunft noch zurückhaltend geäußert und ebenfalls auf eine Entscheidung „im Frühjahr“ verwiesen.