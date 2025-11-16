Luca Utz 16.11.2025 • 09:21 Uhr Ein Gegenspieler hat Ex-BVB-Verteidiger Neven Subotić besonders genervt - überraschenderweise ebenfalls ein ehemaliger Dortmunder.

Beinahe zehn Jahre stand Neven Subotić zwischen 2008 und 2018 bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Ein Profi, der später auch für die Schwarz-Gelben auflief, hat den heute 36-Jährigen genervt: Niclas Füllkrug.

Der deutsche Meister von 2011 und 2012 wurde in einem Video der Skillers.Academy, die jungen Fußballtalenten eine Plattform bietet, gefragt, welcher seiner Gegenspieler der größte „Shit-Talker“ war.

„Der kam danach nach Dortmund“

Subotić antwortete nach kurzer Bedenkzeit: „Wer mir am meisten auf den Zeiger ging? Der kam danach nach Dortmund. Der Stürmer, der nach England gegangen ist.“ Auf Nachfrage, ob der ehemalige Verteidiger Füllkrug meine, stimmte der Ex-Dortmunder zu.

Ausschlaggebend für Subotićs Abneigung sei eine unschöne Begegnung auf dem Feld gewesen. „Bei einer Ecke stößt er mich und ich denke mir noch: ‚Ja okay, passiert, man ist im Tunnel‘. Aber dann guckt der mich böse an und beleidigt mich dann noch. Ich dachte mir: ‚Was denkst du, wer du bist?‘"

Subotić hätte gerne Füllkrug-Erklärung

„Ich habe keinen Profi auf der Welt erlebt, der so handelt. Vor allem, weil es auch keine Situation davor gab, bei der ich oder jemand anderes aus meinem Team ihn gefoult hatte oder so“, führte der langjährige Bundesliga-Verteidiger aus.

Subotić forderte Füllkrug abschließend schmunzelnd zu einer Erklärung auf: „Da würde mich mal sein Teil der Geschichte interessieren.“