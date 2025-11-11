Fußballtransfers: Füllkrug-Wechsel schon im Winter?

Tobias Wiltschek 11.11.2025 • 10:26 Uhr Der derzeit verletzte Nationalstürmer von West Ham United wird mit zwei Bundesligisten in Verbindung gebracht.

Niclas Füllkrug könnte offenbar schon im Winter zurück nach Deutschland wechseln. Wie Sky berichtet, hat Füllkrugs derzeitiger Klub West Ham United dem deutschen Nationalstürmer die Freigabe für einen Wechsel erteilt.

Interessenten für den 32-Jährigen soll es vor allem aus der Bundesliga geben, wo der VfL Wolfsburg und der FC Augsburg wohl Füllkrug ins Visier genommen haben sollen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Für einen Wechsel nach Augsburg spreche demnach das gute Verhältnis von Füllkrug zu FCA-Trainer Sandro Wagner. Beide kennen sich bestens aus der Nationalmannschaft. Wolfsburg könne sich den Angreifer hingegen finanziell eher leisten.

Füllkrug wechselte im Sommer 2024 für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach London. Bei den Hammers lief es für ihn aber auch aufgrund von Verletzungsproblemen bislang nicht rund. In 27 Spielen kommt er nur auf drei Tore. Derzeit laboriert er an einem Muskelbündelriss, weswegen er auch erneut nicht für die Nationalmannschaft berufen werden konnte.

Füllkrugs Berater deutet Abschied des Stürmers aus London an

Dass er seine Zukunft nicht bei West Ham sieht, hatte sein Berater vor einer Woche schon angedeutet. Thomas Wirth räumte in einem Business Podcast ein, dass der „Transfer nicht funktioniert“ habe und es Sinn ergeben würde, „dass man da was verändert“.