Watzke schwärmt von Bayern

SID 08.11.2025 • 06:30 Uhr BVB-Boss Hans-Joachim Watzke schwärmt in einem Interview von der Leistung des FC Bayern in der Champions League.

Auch bei Hans-Joachim Watzke hat der starke 2:1-Sieg des FC Bayern in der Champions League bei Paris Saint-Germain bleibenden Eindruck hinterlassen. „Das war so eine Mischung aus Bewunderung und Begeisterung. Die erste Halbzeit war mit das Beste, was ich in den letzten Jahren überhaupt gesehen habe“, sagte der Präsidiumssprecher und Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Fußball-Liga (DFL) bei Sky.

Nach der Roten Karte gegen Doppelpacker Luis Díaz kurz vor der Pause sei es in der zweiten Halbzeit „noch ein bisschen knapp geworden“, sagte der 66-Jährige: „Aber das Spiel so zu gewinnen, so überzeugend, auch mit diesem Statement in der ersten Halbzeit – das war ganz großer Sport vom FC Bayern.“

Watzke hofft auf mehr Spannung durch den BVB

Man sollte sich „international freuen, wenn ein Klub wie Bayern München die Bundesliga so großartig vertritt“, sagte Watzke, der am 23. November auf der Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund zum Präsidenten des Klubs gewählt werden will.