FC Bayern vermeldet Weltrekord

SID 02.11.2025 • 12:03 Uhr Der Rekordmeister baut seine eigene Bestmarke bei den Mitgliedern noch einmal aus. Allein durch die Beiträge nimmt der Stammverein über 16 Millionen Euro ein.

Der FC Bayern bleibt bei der Zahl seiner eingetragenen Mitglieder weltweit die Nummer eins. Vereinspräsident Herbert Hainer verkündete auf der Jahreshauptversammlung am Sonntag (JETZT im LIVETICKER) eine Steigerung von im Vorjahr 382.000 auf 432.500.

Vor 15 Jahren waren es noch 171.345 Menschen gewesen, die dem eingetragenen Verein angehörten. Weltweit auf Rang zwei liegt der portugiesische Rekordmeister Benfica Lissabon, der im Februar sein 400.000. Vereinsmitglied registriert hatte.

Neuer Mitglieder-Weltrekord bringt FC Bayern über 16 Millionen

Die hohe Mitgliederanzahl der Bayern macht sich auch im Budget des Vereins deutlich bemerkbar. Wie Vizepräsident Dieter Mayer berichtete, belief sich die Summe der Vereinsbeiträge auf 16,176 Millionen Euro.