Adeyemi-Aufreger: "Geht mir nicht in den Kopf"

Christopher Mallmann 20.12.2025 • 14:46 Uhr Karim Adeyemi fällt gegen Gladbach erneut negativ auf. Dietmar Hamann kann dessen Handeln nicht verstehen.

Dietmar Hamann hat sein Unverständnis über den Auftritt von BVB-Star Karim Adeyemi zum Ausdruck gebracht.

„Gestern hat er nicht gut gespielt. Du kannst doch nicht im letzten Saisonspiel der Hinrunde in die Kabine gehen und dir die letzte halbe Stunde nicht anschauen. Das geht mir nicht in den Kopf“, sagte Hamann am Samstagnachmittag bei Sky.

Adeyemi hatte sich beim Jahresabschluss des BVB gegen Borussia Mönchengladbach (2:0) massiv über seine Auswechslung aufgeregt und wollte unmittelbar in die Kabine gehen.

Geldstrafe für Adeyemi

Sportdirektor Sebastian Kehl hielt den 23-Jährigen jedoch auf und verwies ihn auf seinen Platz auf der Bank. Nach dem Spiel missbilligte er Adeyemis Verhalten und kündigte eine Geldstrafe für den Offensivspieler an.

„Adeyemi hat sich bei zwei Auswechslungen in den vergangenen Wochen ziemlich aufgeführt. Es gab das Thema Mysterybox. Du musst als Verein das Heft des Handelns in der Hand haben. Er ist immer noch ein relativ junger Spieler. Aufgrund der Dinge abseits des Platzes wundert es mich manchmal, wie gut er spielt“, sagte Hamann weiter.