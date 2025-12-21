Adeyemi-Zukunft beim BVB? Effenberg findet klare Worte

Vincent Wuttke 21.12.2025 • 13:10 Uhr Stefan Effenberg kritisiert Karim Adeyemi im Doppelpass scharf. Der SPORT1-Experte fordert im Wiederholungsfall drastische Konsequenzen.

Muss der BVB bei Karim Adeyemi über einen drastischen Schritt nachdenken? SPORT1-Experte Stefan Effenberg fand nach dessen Wut über seine Auswechslung im Doppelpass zumindest deutliche Worte.

„Das ist ein No-Go. Wenn das nochmal vorkommt in der Rückrunde, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als Adeyemi abzugeben. Sebastian Kehl hat die Aktion mit ihm perfekt gemacht. Er hat ihn eingefangen, zurückgeschickt und ihm eine klare Ansage gemacht. Das wird er jetzt nochmal bekommen“, sagte Effenberg.

Der ehemalige Profi fügte an: „Sollte er nochmal rückfällig werden, muss Borussia Dortmund im Sommer reagieren und das bedeutet, ihn abzugeben und zu verkaufen.“

BVB: Immer wieder Ärger um Adeyemi

Adeyemi hatte am Freitagabend nach seiner Auswechslung gegen Mönchengladbach erbost reagiert und wollte in die Kabine stürmen. Sportdirektor Sebastian Kehl hielt den Angreifer aber an der Jacke fest und so nahm Adeyemi doch noch auf der Bank Platz.

Hinterher kündigte Kehl eine Geldstrafe für den Wiederholungstäter an. Denn der DFB-Star hatte schon mehrfach nach Auswechslungen gemeckert.

Der Vertrag des 23-Jährigen läuft 2027 aus, eigentlich will der BVB verlängern - zumal der Linksfuß mit sechs Tore und fünf Vorlage in der Offensive durchaus zu überzeugen weiß.

Magath sieht Adeyemi-Szene entspannt

Felix Magath, Meistertrainer mit dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern, fand die Szene rund um Adeyemi weniger dramatisch.

„So eine Reaktion eines Spielers, das gab es ja schon immer. Das ist nichts Ungewöhnliches“, begann er: „Was er da alles gekauft hat, das kommt bei ihm jetzt dazu. Das wird jetzt alles zusammen aufgewärmt.“