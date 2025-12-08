Baum muss Versprechen an Tochter einlösen

SID 08.12.2025 • 10:16 Uhr Der Augsburger Interimstrainer Manuel Baum steht vor seinem 100. Spiel als Bundesligacoach und muss damit ein Versprechen einlösen, das er seiner Tochter gab.

Manuel Baum hat ein Problem - mit seiner Tochter. Und einem Pferd. Er habe sich irgendwann mal „innerfamiliär ein bisschen aus dem Fenster gelehnt“, berichtete der Interimstrainer des FC Augsburg in der BR-Sendung Blickpunkt Sport, dass er seine Noemi zu seinem 100. Spiel als Bundesligatrainer besonders beschenken würde. „Wenn es 100 werden, dann kriegst ein Pferd!“

Das Versprechen gab er leichten Herzens, meinte Baum, „weil ich nicht damit gerechnet“ habe, dass zu seinen 98 Partien von 2016 bis 2020 noch welche dazukommen würden. Dann aber sprang der „Leiter Entwicklung & Fußball-Innovation“ beim FCA als Nachfolger von Sandro Wagner ein - und muss sich jetzt plötzlich in der Familie erklären.

FCA-Interimstrainer Baum: „Muss was regeln zuhause“

„Ich bilde mir zumindest ein, wenn man so 100 Spiele als Bundesligatrainer hat, dann ist man so ein echter Bundesligatrainer“, sagte Baum und ergänzte: „Wenn man jetzt zählen kann...“

Bei seiner Rückkehr gegen Bayer Leverkusen (2:0) saß er zum 93. Mal bei einem Spiel im Oberhaus auf der Bank, dazu kommen sechs Partien als Bundesligacoach im Pokal.