Ströll stellt klar: Baum nur "bis Weihnachten" FCA-Coach

SID 07.12.2025 • 13:03 Uhr Michael Ströll, Geschäftsführer des FC Augsburg, erklärt nach dem gelungenen Debüt des Interimstrainers, dass der Verein an seinem Plan festhalte.

Geschäftsführer Michael Ströll vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg sieht auch nach dem Traumdebüt von Interimstrainer Manuel Baum keinen Grund für eine Daueranstellung des Coaches als Chef.

„Der Plan ist für uns beide sehr, sehr eindeutig: dass er es bis Weihnachten macht. Der Plan ist unverändert und klar besprochen“, sagte Ströll im SPORT1-Doppelpass.

„FC Augsburg hat Bundesliga nicht gepachtet“

Baum hatte den FCA als Nachfolger von Sandro Wagner am Samstag zu einem überraschenden 2:0 (2:0) gegen Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen geführt. Schon bei den Gesprächen zur Übernahme des Postens habe der 46-Jährige aber betont, dass er im neuen Jahr „unbedingt wieder in den Job zurück möchte“, den er eigentlich bei den bayerischen Schwaben hat, sagte Ströll über den „Leiter Entwicklung & Fußball-Innovation“.