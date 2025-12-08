Newsticker
Brisanter Grund: Eintracht soll Teamarzt gefeuert haben

Wirbel um Frankfurt-Teamarzt

Sportlich läuft es aktuell nicht rund bei Eintracht Frankfurt. Nun gibt es auch in personeller Hinsicht Unruhe.
Maximilian Lotz
Wirbel bei Eintracht Frankfurt: Der Tabellensiebte der Bundesliga hat sich angeblich von seinem leitenden Mannschaftsarzt Fabian Plachel getrennt. Das berichtet die Bild-Zeitung und nennt einen brisanten Grund.

Demnach soll der 35-Jährige im Rahmen des Auswärtsspiels der Frankfurter beim 1. FC Heidenheim Anfang November im Teamhotel einen Spieler des Gegners behandelt haben - ohne seinen Arbeitgeber darüber zu informieren.

Teamarzt von Eintracht Frankfurt offenbar „hochkant rausgeworfen“

Frankfurter Spieler sollen dem Bericht zufolge Mathias Honsak zufällig im Hotel angetroffen und sich darüber irritiert gezeigt haben.

Plachel sei daraufhin „hochkant rausgeworfen“ worden, wie es in der Meldung weiter hieß.

Der Orthopäde war 2022 von Union Berlin in die Mainmetropole gewechselt. Vorerst werden Plachels Aufgaben dem Bericht zufolge von Sebastian Schneider übernommen, der bereits als Mannschaftsarzt tätig ist.

Auch sportlich läuft es für den Champions-League-Teilnehmer aktuell nicht rund. Am Samstag kassierte die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller eine herbe 0:6-Klatsche bei RB Leipzig. Am Dienstag steht in der Königsklasse das Duell beim FC Barcelona (21 Uhr im LIVETICKER) auf dem Programm.

