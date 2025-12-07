Bundesliga: Das steckt hinter dem skurrilen Kobra-Jubel

SID 07.12.2025 • 10:22 Uhr Der pfeilschnelle Ricky-Jade Jones rettet St. Pauli in der Nachspielzeit einen Punkt und beendet die Serie von neun Niederlagen. Seine besondere Jubelgeste beruht auf einem Witz, der ein Eigenleben entwickelt hat.

Der Biss der Kobra kam ohne Vorwarnung. Unbemerkt hatte sich Ricky-Jade Jones in Position gebracht, eiskalt zugeschlagen und dem FC St. Pauli mit seinem späten Treffer einen lang ersehnten Punkt als Beute besorgt.

„Das hat damals als Scherz angefangen“, sagte der Engländer über seinen besonderen Schlangenjubel. „Es bedeutet, dass man nie weiß, wo sie auftaucht - tödlich im Strafraum. Pass immer auf die Schlange auf.“ Dank der Kobra ließ der Kiezklub die Horror-Serie von neun Niederlagen in Serie in der Fußball-Bundesliga hinter sich.

Ricky-Jade Jones: Auch Blessin staunt

„Er bricht sich da halb den Hals, ich weiß gar nicht, wie man so köpfen kann“, analysierte Trainer Alexander Blessin den Treffer seines Debütanten (90.+4) beim 1:1 (0:0) gegen den 1. FC Köln. Es sei der „richtige Zeitpunkt“ für den Neuzugang vom englischen Drittligisten Peterborough gewesen. Vor der Saison hatte sich der 23 Jahre alte Jones an der Schulter verletzt. Entsprechend „hart“ seien die vergangenen Wochen gewesen - das gilt auch für Blessin und St. Pauli.

Doch der „Weg der kleinen Schritte“ gehe nun in die richtige Richtung, sagte Blessin. Vereinspräsident Oke Göttlich klopfte ihm in den Kölner Katakomben fast schon symbolträchtig auf die Schulter. „Wir haben viele Spiele schon unverdient verloren. Von daher nehmen wir das Glück jetzt mal an“, sagte er. Vier Tage nach dem Pokalcoup bei Borussia Mönchengladbach (2:1) punktete der Tabellen-17. erstmals seit dem 2:1 über den FC Augsburg Mitte September.

Initialzündung für St. Pauli?

„Natürlich nehmen wir das wie einen Sieg. Wir haben den Trend gebrochen“, jubelte St. Paulis Verteidiger Eric Smith. Die über weite Strecken harmlose Offensive blieb eine Randnotiz, obwohl St. Pauli in knapp 93 Minuten und 55 Sekunden kein einziges Mal auf das Tor des 1. FC Köln geschossen hatte. Nach dem Führungstreffer durch Kölns Shootingstar Said El Mala (51.) sah der Aufsteiger wie der sichere Sieger aus.

Nun stehen St. Pauli bis Weihnachten wegweisende Duelle mit den Abstiegskonkurrenten 1. FC Heidenheim und FSV Mainz 05 bevor. „Das ist eine Chance, den Kurs unserer Saison zu verändern“, sagte Kapitän Jackson Irvine. Blessin sprach von zwei Spielen, „in denen wir Punkte holen müssen“.