FC Bayern verkündet Neuer-Ausfall!

Manuel Neuer steht dem FC Bayern vorerst nicht zur Verfügung. Der Keeper verletzt sich gegen Mainz.

Der FC Bayern muss „vorerst“ auf Kapitän Manuel Neuer verzichten. Der Torhüter hat sich im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:2) am Sonntag einen Muskelfaserriss an der rechten Oberschenkelrückseite zugezogen. Das gab der Rekordmeister am Montagvormittag bekannt.

Eine Untersuchung der medizinischen Abteilung des Klubs habe die Verletzung offenbart, hieß es weiter. Die genaue Ausfallzeit von Neuer ließen die Münchner offen.

Der Torhüter hatte gegen Mainz über die volle Spielzeit auf dem Platz gestanden.

FC Bayern: Urbig winkt der nächste Einsatz

Für den FC Bayern steht im laufenden Kalenderjahr nur noch eine Begegnung auf dem Programm: das Bundesliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim am Sonntag (17.30 Uhr). Dann dürfte erneut Jonas Urbig für Neuer im Tor stehen. Der Ersatzkeeper kommt in dieser Saison bislang auf vier Einsätze.

Neuer hatte bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils einen Muskelfaserriss erlitten. In der vergangenen Saison verpasste der 39-Jährige wegen Problemen an der Wade im März und April ganze zehn Spiele, darunter die Viertelfinal-Partien in der Champions League gegen Inter Mailand (1:2/2:2).

Neuers Vertrag beim FC Bayern läuft im Sommer aus, zuletzt hatte er eine mögliche Verlängerung auch an seine Gesundheit geknüpft. Er wolle diese Entscheidung „noch ein bisschen hinauszögern“, betonte er.

